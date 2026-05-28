Miljardnotan: Billiga drönare slår ut Putins dyraste vapen

”Starkaste positionen”

Alyona Getmanchuk, chef för Ukrainas delegation i Nato, säger att hennes land ”nu befinner sig i en av sina starkaste positioner sedan krigets början”, inte minst eftersom det är mindre beroende av sina partners.

Ukrainska militärtjänstemän och västerländska experter är överens om att landets militär är starkare än någonsin sedan Trump återvände till makten, eftersom den fyller luckor som USA lämnat genom ökat europeiskt bistånd och större självförsörjning.

Kan agera på två fronter

Massproduktionen av drönare sker i en skala och takt som var svår att föreställa sig ens för ett år sedan.

Det ger Ukraina möjlighet att utkämpa drönarkriget med lång räckvidd och upprätthålla en ”dödszon” med kortare räckvidd längs fronten.

Krigets nya fas markerar en stark kontrast till början av 2026, då Ryssland hade initiativet på slagfältet och en rysk flygoffensiv förstörde en stor del av Ukrainas energiinfrastruktur – vilket förde huvudstaden Kyiv till katastrofläge.

I Ryssland blir många nu allt bittrare över kriget, ett krig som nu förs på deras hemmaplan och där alla förhoppningar om en snabb seger är borta.

”Alla är rasande. Människor i den ryska eliten är helt överens om att detta är en katastrof”, säger en högt uppsatt rysk affärsman hos FT. ”Det måste lösas på något sätt.”

Han tillägger att Vladimir Putin, som har styrt Ryssland sedan sekelskiftet, är ”väldigt impopulär” men även ”gammal och envis”.

Segerdagsfirande i Moskva. Där förklarade Vladimir Putin att kriget i Ukraina snart är över och att han kan möta Zelenskyj i ett tredje land. (Foto: Alexander Zemlianichenko/AP-TT)

Ukrainas försvarsminister Michailo Fedorov sade förra veckan att omkring 35 000 ryssar hade ”dödats eller skadats allvarligt” i både april och mars, siffror som bekräftas av ett ukrainskt system som belönar stridsenheter med ny utrustning för bekräftade dödade soldater.

Ukraina uppskattar att Ryssland värvar i genomsnitt 29 500 nya soldater per månad, och konstaterar att dess fiende fem månader i rad förlorat mer personal än den kan mobilisera.

Fedorovs mål är att ta bort 50 000 ryska trupper varje månad från slagfältet, ett antal som Kiev hävdar kan vara avgörande i kriget.

Vissa underrättelserapporter indikerar att 1,2 miljoner ryska soldater dödats eller sårats sedan februari 2022.

Det är i så fall en förlustsiffra som ingen stormakt har lidit i en enda konflikt sedan andra världskriget.

”Putin går bakåt på slagfältet”

Denna vecka sade Anne Keast-Butler, chef för GCHQ, Storbritanniens cyberunderrättelsetjänst, att nästan en halv miljon ryska soldater nu hade dödats och tillade att ”Putin går bakåt på slagfältet.”

Och det gör han jagad av de billiga ukrainska drönare som just nu ser att ha vänt kriget till ett kraftigt mycket bättre läge för Ukraina.

Alyona Getmanchuk, Ukrainas representant hos Nato, säger att det finns ”en bred uppfattning att krigets svåraste fas är bakom oss”.

”Ukrainarna tror i allt högre grad att de kommer att kunna motstå vad som än kommer härnäst.”

