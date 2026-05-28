En ny matematisk modell som fångar 12 000 år av befolkningshistoria visar ett skrämmande scenario. Om jordens bärkraft plötsligt rasar kan dagens drygt åtta miljarder människor bli fyra miljarder på bara fyra decennier.
Forskare: Världens befolkning kan halveras till 2064
Det har tagit mänskligheten tolv årtusenden att växa till åtta miljarder. Att krympa tillbaka kan gå betydligt snabbare.
En studie publicerad i tidskriften Chaos, Solitons & Fractals i maj 2026 visar att världsbefolkningen under ett extremscenario kan halveras redan till 2064. Bakom forskningen står Alessio Zaccone, professor i fysik vid Universitetet i Milano, och hans framlidne kollega Kostya Trachenko vid Queen Mary University of London.
Matematiken bakom den minskade befolkningen
Ekvationen de använder, den så kallade Trachenko-Zaccone-ekvationen, utvecklades ursprungligen för att beskriva hur glas och andra oordnade material beter sig. Forskarna insåg att samma matematik kunde tillämpas på befolkningstillväxt.
Med en enda parameter lyckas modellen beskriva hela mänsklighetens befolkningskurva, från jordbrukets genombrott för 12 000 år sedan till dagens inbromsning.
Den fångar den explosionsartade tillväxten under industrialiseringen. Och den fångar det som hände efter 1970, när globala födelsetal började falla och kurvan böjde av.
Worst case: Hälften borta av världens befolkning
Sedan ställde forskarna den avgörande frågan. Vad händer om jordens hållbara bärkraft plötsligt sjunker till två miljarder människor, till följd av klimatkollaps, kärnvapenvinter eller en serie globala pandemier?
Svaret: befolkningen halveras till omkring år 2064.
Enligt Zaccone handlar det inte om en prognos utan om ett matematiskt scenario. I en intervju med Phys.org beskriver han antagandet som ”deliberately conservative” och betonar att den nuvarande utvecklingen är stabil och inte pekar mot en omedelbar kollaps.
En trend som redan är igång
Men helt osannolik är nedgången inte. Tvärtom.
En uppmärksammad Lancet-studie från Institute for Health Metrics and Evaluation visar att världsbefolkningen väntas nå sin topp vid 9,7 miljarder just år 2064, för att sedan sjunka till 8,8 miljarder vid sekelskiftet.
Av 195 undersökta länder beräknas 183 ligga under reproduktionsnivån på 2,1 barn per kvinna år 2100.
Den globala fertilitetskrisen syns redan i länder som Sydkorea, Japan och Italien, där födelsetalen sjunkit långt under reproduktionsnivån.
I Sverige ligger fertilitetstalet på historiskt låga nivåer, en utveckling som Realtid har belyst i flera rapporter om demografins effekter på arbetsmarknad och pensionssystem.
Skillnaden är att under normala förhållanden sker nedgången gradvis under decennier. Den nya studien visar att en plötslig kris kan göra den dramatiskt snabbare.
Ironin i tidpunkten
Forskningen knyter an till en berömd beräkning från 1960. Då förutspådde fysikern Heinz von Foerster att världsbefolkningen matematiskt skulle växa mot oändligheten den 13 november 2026, hans 115-årsdag.
Han kallade det ”Doomsday Equation”. Det scenariot undveks. Födelsetal föll världen över.
Nu, exakt det år von Foerster pekade ut, varnar forskare för raka motsatsen. Inte att vi blir för många. Utan att vi kan bli för få.
Studien ”2064 global population crisis scenario predicted by the most general dynamic model” av Zaccone och Trachenko publicerades i maj 2026 i Chaos, Solitons & Fractals.