Ryssland vill se ett splittrat EU. Det menar utrikeschefen Kaja Kallas, som uppmanar medlemsländerna att komma överens.
EU varnar: "Vi får inte gå i Rysslands fälla"
EU:s utrikesministrar försöker enas om hur unionen ska delta i framtida fredssamtal med Ryssland om kriget i Ukraina.
Vid ett informellt möte på Cypern på torsdagen betonade flera medlemsländer att EU måste tala med en gemensam röst.
Man vill också undvika interna konflikter om vem som ska representera unionen i förhandlingar med Kreml.
”Ser det som en fälla”
EU:s utrikeschef Kaja Kallas varnade för att debatten om en särskild EU-sändebud riskerar att gynna Ryssland.
”Jag ser det som en fälla som Ryssland vill att vi ska gå i, att vi diskuterar vem som ska prata med dem, och de väljer redan nu ut vem som är lämplig och vem som inte är det. Låt oss inte gå i den fällan”, säger hon, enligt Euronews.
Bakgrunden är att Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj tidigare i maj uppmanade europeiska ledare att ta en mer aktiv roll i fredsprocessen efter att USA minskat sitt fokus på konflikten.
Frågan om att utse en europeisk förhandlare har därefter fått ökad politisk tyngd.
Vill inte låta Ryssland styra
Bland de namn som nämnts som möjliga kandidater finns Finlands president Alexander Stubb, Europeiska rådets ordförande António Costa, tidigare Italiens premiärminister Mario Draghi och tidigare Tysklands förbundskansler Angela Merkel.
Flera ministrar framhöll dock att mandatet är viktigare än personen.
Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M) sade att EU inte får låta Ryssland styra villkoren för förhandlingarna och att unionen i stället bör öka pressen på Moskva och fortsätta stödet till Ukraina.
Även Nederländerna, Spanien, Belgien och Italien betonade behovet av samordning mellan medlemsländerna.
Diskussionerna fortsätter
Italiens utrikesminister Antonio Tajani sade att ett framtida fredsavtal skulle vara omöjligt utan Europas medverkan.
Samtidigt fortsätter diskussionerna om hur EU konkret ska bidra till fredsprocessen.
Ukrainas utrikesminister Andrij Sybiha uppmanade medlemsländerna att fokusera på praktiska åtgärder som humanitära korridorer, frigivning av civila fångar och säkerheten kring kärnkraftverket i Zaporizjzja.
Trots intensiva diskussioner återstår stora skillnader inom EU om vilken roll unionen ska spela i direkta samtal med Kreml.
