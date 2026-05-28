EU varnar: "Vi får inte gå i Rysslands fälla"

Man vill också undvika interna konflikter om vem som ska representera unionen i förhandlingar med Kreml.

”Ser det som en fälla”

EU:s utrikeschef Kaja Kallas varnade för att debatten om en särskild EU-sändebud riskerar att gynna Ryssland.

”Jag ser det som en fälla som Ryssland vill att vi ska gå i, att vi diskuterar vem som ska prata med dem, och de väljer redan nu ut vem som är lämplig och vem som inte är det. Låt oss inte gå i den fällan”, säger hon, enligt Euronews.

Bakgrunden är att Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj tidigare i maj uppmanade europeiska ledare att ta en mer aktiv roll i fredsprocessen efter att USA minskat sitt fokus på konflikten.

Frågan om att utse en europeisk förhandlare har därefter fått ökad politisk tyngd.

