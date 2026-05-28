EU ger Temu miljardbötter för osäkra produkter

EU-kommissionen bötfäller Temu med 200 miljoner euro, vilket motsvarar drygt 2,2 miljarder svenska kronor, för brister i arbetet med att stoppa olagliga och osäkra produkter på plattformen.

Beslutet grundas på EU Digital Services Act, DSA, som ställer hårdare krav på stora digitala plattformar.

Samtidigt fortsätter kinesiska e-handelsplattformar att växa explosionsartat i Sverige.

Under de senaste åren har mängden paket från Kina ökat kraftigt när bolag som Temu och Shein lockat konsumenter med extremt låga priser och snabba kampanjer.

Det har samtidigt ökat pressen på europeiska myndigheter att granska produktsäkerhet, tullhantering och konkurrensvillkor betydligt hårdare.

Riskprodukter i centrum

EU menar att Temu inte har gjort tillräckligt för att skydda konsumenter från produkter som inte uppfyller europeiska regler.

Det handlar bland annat om leksaker, elektronik och andra varor där säkerhetskraven är höga.

För svenska kunder är det här kärnfrågan.

Temus lockelse har varit priset, men den låga kostnaden bygger delvis på en modell där enorma mängder produkter säljs snabbt över gränserna.

När kontrollen brister kan ansvaret hamna långt från kunden. EU vill nu tvinga plattformen att ta större ansvar för vad som faktiskt säljs.