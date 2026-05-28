EU slår till mot Temu med böter på 200 miljoner euro, motsvarande drygt 2,2 miljarder kronor. Temu har på kort tid blivit en av de mest aggressiva aktörerna inom lågpris e-handel i Europa.
EU ger Temu miljardbötter för osäkra produkter
Med extremt låga priser, snabba kampanjer och direktleveranser från Kina har plattformen lockat miljontals kunder.
Nu kommer EU kraftigaste markering hittills mot bolaget.
EU-kommissionen bötfäller Temu med 200 miljoner euro, vilket motsvarar drygt 2,2 miljarder svenska kronor, för brister i arbetet med att stoppa olagliga och osäkra produkter på plattformen.
Beslutet grundas på EU Digital Services Act, DSA, som ställer hårdare krav på stora digitala plattformar.
Samtidigt fortsätter kinesiska e-handelsplattformar att växa explosionsartat i Sverige.
Under de senaste åren har mängden paket från Kina ökat kraftigt när bolag som Temu och Shein lockat konsumenter med extremt låga priser och snabba kampanjer.
Det har samtidigt ökat pressen på europeiska myndigheter att granska produktsäkerhet, tullhantering och konkurrensvillkor betydligt hårdare.
Riskprodukter i centrum
EU menar att Temu inte har gjort tillräckligt för att skydda konsumenter från produkter som inte uppfyller europeiska regler.
Det handlar bland annat om leksaker, elektronik och andra varor där säkerhetskraven är höga.
För svenska kunder är det här kärnfrågan.
Temus lockelse har varit priset, men den låga kostnaden bygger delvis på en modell där enorma mängder produkter säljs snabbt över gränserna.
När kontrollen brister kan ansvaret hamna långt från kunden. EU vill nu tvinga plattformen att ta större ansvar för vad som faktiskt säljs.
Billigt kan bli dyrare
På kort sikt lär svenska kunder inte märka någon dramatisk förändring.
Temu kommer sannolikt fortsätta sälja varor i Sverige.
Men på längre sikt kan hårdare krav förändra affärsmodellen.
Mer kontroll, bättre dokumentation och striktare produktgranskning kostar pengar.
De kostnaderna kan till slut pressa upp priserna eller minska utbudet.
Det är också möjligt att fler produkter stoppas innan de når europeiska kunder.
Ett nytt läge för nätjättarna
Temu bestrider enligt internationella medier beslutet och menar att böterna är oproportionerliga. Bolaget uppger också att man redan förbättrat sina processer.
Men signalen från EU är tydlig.
Den digitala lågprishandeln ska inte längre kunna växa på bekostnad av säkerhet och konsumentskydd.
För svenska konsumenter blir frågan därför större än en billig pryl i varukorgen.
Den handlar om vem som egentligen bär ansvaret när global e-handel möter europeiska regler.
