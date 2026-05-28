Nu flyttar företagen till Kina – och Kina satsar mer här

Destruktivt priskrig – små marginaler

Eskelund pekar på konflikten i marginalerna från svag inhemsk efterfrågan mot en hållbar utbudstillväxt – det kinesiska fenomenet ”involution” – beskrivs som ett kärnproblem, skriver Dagens näringsliv.

ANNONS

I kinesiska affärssammanhang innebär detta ett extremt, destruktivt priskrig och överkonkurrens där alla arbetar hårdare för mindre marginaler.

Kinesiska exportkontroller är även de ett problem. 32 procent av företagen säger att de eller leverantörer till dem är drabbade.

”I de flesta branscher har man i dag minst en kinesisk konkurrent, eller en internationell konkurrent, som gynnas av kinesiska leveranskedjor. Om man ska konkurrera på pris och kvalitet måste man bli en del av dem”, sammanfattar Eskelund.

Kina minskar handeln med Ryssland. Dagens PS

”Ser knappt folk i fabrikerna längre”

Det som nu sker är att automatiseringen ger Kina en allt större konkurrensfördel, säger Denis Depoux, vd för konsultföretaget Roland Berger.

”Skillnaden i automatiseringsnivå jämfört med för två år sedan är nästan svår att förstå. Man ser knappt folk i fabrikerna längre”, säger han hos CNBC.

Det framgår även i rapporten. 3 av 4 europeiska företag i Kina uppger att deras produktionsanläggningar i Kina är effektivare än deras fabriker på andra håll i världen.

USA i Kinas grepp: ”Tar 10 år att ta sig loss”. Dagens PS

ANNONS

Bilar och containrar i hamnen i Shanghai. Kinas export växte under 2025. Nu investerar dessutom Kina mer i Europa och europeiska företag satsar mer i Kina. (Foto: AP-TT)

Kina satsar mer i Europa

Parallellt med att företag från väst ökar sin roll i Kina ökar kinesiska investeringar i Europa kraftigt.

En rapport från Rhodium Group och Mercator Institute for China Studies visar att kinesiska direktinvesteringar i Europa ökade med 67 procent år 2025 till 16,8 miljarder euro, den högsta nivån sedan 2018.

Ungern var den största mottagaren med 3,9 miljarder euro, följt av Tyskland med 2,5 miljarder och Frankrike med 1,9 miljarder.

Bilindustrin är den sektorn kapitalet mest söker sig till, med 7,6 miljarder euro förra året. 93 procent av summan gick till värdekedjan för elbilar.

Kina: Billigare begrava mormor i en lägenhet. Dagens PS