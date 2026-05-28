Påtryckningar från USA och EU om att minska beroendet av Kina har varit massiva. Verkligheten? Företag från Europa satsar mer i Kina.
Nu flyttar företagen till Kina – och Kina satsar mer här
EU:s handelskammare i Kina har släppt sin årliga undersökning om företagens förtroende för den kinesiska marknaden.
Resultaten visar en tydlig riktning. Beroendet av tillverkning i Kina ökar i stället för att minska.
Endast 7 procent av företagen säger att de flyttar produktion från Kina eller etablerar alternativ produktion.
Samtidigt flyttar nästan 1 av 3 företag mer av sin leveranskedja till Kina. Ser man till vilka som ökar eller bibehåller produktionen i landet är andelen 2 av 3.
”Alltmer beroende av Kina”
”Tvärtom tyder detta på att europeiska företag blir alltmer beroende av Kina som produktions- och inköpsbas”, säger Jens Eskelund, ordförande för EU:s handelskammare i Kina, i en kommentar till rapporten.
Efter 5 år av fallande förtroende för Kina visar undersökningen en vändpunkt. Andelen som ser näringslivet i Kina som mer politiserat har sjunkit till 47 procent.
Optimismen kring lönsamhet på 2 års sikt ökar med 5 procentenheter till 17 procent.
Destruktivt priskrig – små marginaler
Eskelund pekar på konflikten i marginalerna från svag inhemsk efterfrågan mot en hållbar utbudstillväxt – det kinesiska fenomenet ”involution” – beskrivs som ett kärnproblem, skriver Dagens näringsliv.
I kinesiska affärssammanhang innebär detta ett extremt, destruktivt priskrig och överkonkurrens där alla arbetar hårdare för mindre marginaler.
Kinesiska exportkontroller är även de ett problem. 32 procent av företagen säger att de eller leverantörer till dem är drabbade.
”I de flesta branscher har man i dag minst en kinesisk konkurrent, eller en internationell konkurrent, som gynnas av kinesiska leveranskedjor. Om man ska konkurrera på pris och kvalitet måste man bli en del av dem”, sammanfattar Eskelund.
”Ser knappt folk i fabrikerna längre”
Det som nu sker är att automatiseringen ger Kina en allt större konkurrensfördel, säger Denis Depoux, vd för konsultföretaget Roland Berger.
”Skillnaden i automatiseringsnivå jämfört med för två år sedan är nästan svår att förstå. Man ser knappt folk i fabrikerna längre”, säger han hos CNBC.
Det framgår även i rapporten. 3 av 4 europeiska företag i Kina uppger att deras produktionsanläggningar i Kina är effektivare än deras fabriker på andra håll i världen.
Kina satsar mer i Europa
Parallellt med att företag från väst ökar sin roll i Kina ökar kinesiska investeringar i Europa kraftigt.
En rapport från Rhodium Group och Mercator Institute for China Studies visar att kinesiska direktinvesteringar i Europa ökade med 67 procent år 2025 till 16,8 miljarder euro, den högsta nivån sedan 2018.
Ungern var den största mottagaren med 3,9 miljarder euro, följt av Tyskland med 2,5 miljarder och Frankrike med 1,9 miljarder.
Bilindustrin är den sektorn kapitalet mest söker sig till, med 7,6 miljarder euro förra året. 93 procent av summan gick till värdekedjan för elbilar.