Nu undviker vi USA – miljontapp i turister

Det blev tvärtom. I stället kom 4 miljoner färre besökare till USA 2025, den största nedgången sedan pandemin. Exakta minskningen var4 009 072 färre besökare.

Det innebar, bland annat, motsvarande 75 miljarder kronor lägre intäkter, enligt NTTO.

Första tappet efter pandemin

Före pandemin låg besöksnivåerna för USA över 79 miljoner i antal. Det sjönk rekordsnabbt under pandemin, men därefter har besökssiffrorna ökat – tills nu.

Trots minskningen är USA fortfarande den största rese- och turistmarknaden i världen, men den förlorar långsamt sin marknadsandel.

Nordamerika är den långsammast växande regionen globalt sett till BNP, med en ökning på bara 1 procent, i USA endast 0,9 procent.