Först covid-19. Sedan Trump. Förra årets nedgång i besökare till USA är den största sedan pandemin. Mest undviker kanadensare USA.
Nu undviker vi USA – miljontapp i turister
Amerikanska NTTO, National Travel and Tourism Office, räknade inför 2025 på en uppgång i antalet besökare till USA.
Prognosen var 77 miljoner turister och andra besökare, 4,7 miljoner fler än 2024.
Det blev tvärtom. I stället kom 4 miljoner färre besökare till USA 2025, den största nedgången sedan pandemin. Exakta minskningen var4 009 072 färre besökare.
Det innebar, bland annat, motsvarande 75 miljarder kronor lägre intäkter, enligt NTTO.
Första tappet efter pandemin
Före pandemin låg besöksnivåerna för USA över 79 miljoner i antal. Det sjönk rekordsnabbt under pandemin, men därefter har besökssiffrorna ökat – tills nu.
Trots minskningen är USA fortfarande den största rese- och turistmarknaden i världen, men den förlorar långsamt sin marknadsandel.
Nordamerika är den långsammast växande regionen globalt sett till BNP, med en ökning på bara 1 procent, i USA endast 0,9 procent.
”Måste bli välkomnande”
För att undvika att förlora sin ledande position måste USA ”investera i att främja sin attraktionskraft, både på internationella marknader och under fotbollssommaren”, säger Gloria Guevara, vd för världsturismorganet WTTC, hos Independent.
USA måste satsa på att ”förändra uppfattningen och positionera USA som en välkomnande destination, öka internationella besökares utgifter, uppmuntra mellanlandningar och nya upplevelser”, tillägger hon.
Kanadensare stannar hemma
Simon Calder, resekorrespondent för Independent, påpekar att ”USA:s turism är i hög grad skyddad med fördelen av en enorm och rik inhemsk marknad.”
Framför allt är det kanadensare som undviker USA. 4,2 miljoner färre besök från Kanada 2025 är den höga siffran, enligt alla analysera en direkt följd av USA:s administration fientliga attityd mot Kanada.
Även besöken från Tyskland, Indien och Frankrike har minskat markant, medan faktiskt 21 000 fler britter tog sig till USA 2025.
Fotbolls-VM tveksam succé
En hel del hopp har ställts till fotbolls-VM i sommar, men krångliga inreseregler och skyhöga priser på allt från hotell till biljetter och resor, har dämpat förväntningarna.
Så sent som denna vecka har dessutom två separata rättsliga utredningar inletts kring om Fifas biljettpolitik för matcherna ens är olaglig, ytterligare ett orosmoment – förutom det stora att USA ska arrangera VM tillsammans med två länder man gjort sig ovän med, Mexiko och Kanada och med Iran som ett de lag som kvalificerat sig.