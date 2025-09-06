Utländsk påverkan: "Bombmatta av propaganda"

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

En av profilerna var ”Virale Videoser”. Dagens näringsliv har beskrivit hur Virale Videoser publicerade innehåll på Facebook som stödde det konservativa partiet och det liberala partiet samt förtalade statsminister Jonas Gahr Støre och refererade till honom som “Ljug-Jonas”.

När tidningen försökte ta reda på vem som låg bakom Virale Videoser hittade de en e-postadress med ett alias, “Occultus Spiritus”, och telefonnumret till en snickare i Enebakk som inte visste något om den politiska kampanjen.

Paul M H Buvarp säger att människor i grunden har rätt att marknadsföra politiska budskap anonymt offentligt.

Men han kallar det en utmaning att sociala medier gör det möjligt att sprida sådana budskap väldigt snabbt och brett.

”Att marknadsföra vissa partier genom många falska konton är en sorts mattbombning av meddelanden som kan nå en specifik väljargrupp”, säger han.

Väntar sig rysk påverkan

Polisens säkerhetstjänst (PST) bedömning är att det är osannolikt att det kommer att bli stora, riktade påverkansaktioner i Norge i samband med valet.

Samtidigt säger avdelningschefen Atle Tangen att man väntar sig att Ryssland och andra auktoritära staten kommer att genomföra påverkansoperationer i Norge.

Som forskare menar Paul M H Buvarp att det kan vara svårt för väljare, speciellt unga, att känna igen olika former av påverkan i sociala medier.

”Särskilt för den yngre generationen kan det vara svårt att skilja på politiskt innehåll som försöker övertyga dig att rösta på ett visst sätt, och det som är avsett som underhållning”, menar han.

”Bara 4 av 10 kollar fakta”

Buvarp får stöd av Norska medietilsynet, som påpekar att en stor majoritet av förstagångsväljarna får nyheter i sina flöden på sociala medier.

Enligt en färsk rapport kontrollerar endast 4 av 10 om informationen faktiskt är korrekt.

”Vi vet därför att den här målgruppen är särskilt sårbar för desinformation”, säger Hanne Sekkelsten hos Norska Medietilsynet.

”Plattformarnas algoritmer bidrar också till att få mer av samma sak i flödet, vilket ytterligare förhindrar nyansering och balans i åsikterna”, tillägger hon.

