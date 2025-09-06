Val i Norge på måndag. Allt tyder på att utländska krafter försöker påverka. ”Vi har flera fall vi är nyfikna på”, säger en forskare.
Utländsk påverkan: "Bombmatta av propaganda"
Inför det norska stortingsvalet på måndag är det framför allt två faktorer som sticker ut i propagandan.
Det ena är den av rika norrmän finansierade kampanjen mot förmögenhetsskatten, som Dagens näringsliv konstaterar har vida förgreningar.
Det andra är den utländska påverkan man misstänker framför allt via en uppsjö av anonyma Tiktok-konton.
”Vi har flera fall som vi är nyfikna på”, säger FFI-forskaren Paul M H Buvarp, forskare vid Forsvarets forskningsinstitutt, FFI, som utreder om utländska makter försöker påverka valkampanjen.
Landet där politisk kris är olagligt. Dagens PS
”Incidenter i valkampanjen”
På uppdrag av Kommunaldepartementet leder FFI ett försök att kartlägga den här typen av påverkan.
Det slutgiltiga resultatet kommer senare, men Buvarp säger att det har förekommit incidenter i valkampanjen som har väckt forskarnas intresse, skriver norska Forskning.
På Instagram och Tiktok hittade Aftenposten minst 30 anonyma profiler som spred politiska budskap.
De flesta förespråkade högerorienterade åsikter, men det finns även vänsterorienterade profiler.
Okänd avsändare
En av profilerna var ”Virale Videoser”. Dagens näringsliv har beskrivit hur Virale Videoser publicerade innehåll på Facebook som stödde det konservativa partiet och det liberala partiet samt förtalade statsminister Jonas Gahr Støre och refererade till honom som “Ljug-Jonas”.
När tidningen försökte ta reda på vem som låg bakom Virale Videoser hittade de en e-postadress med ett alias, “Occultus Spiritus”, och telefonnumret till en snickare i Enebakk som inte visste något om den politiska kampanjen.
Paul M H Buvarp säger att människor i grunden har rätt att marknadsföra politiska budskap anonymt offentligt.
Men han kallar det en utmaning att sociala medier gör det möjligt att sprida sådana budskap väldigt snabbt och brett.
”Att marknadsföra vissa partier genom många falska konton är en sorts mattbombning av meddelanden som kan nå en specifik väljargrupp”, säger han.
Norges finansminister: “Sverige sämre”. Dagens PS
Väntar sig rysk påverkan
Polisens säkerhetstjänst (PST) bedömning är att det är osannolikt att det kommer att bli stora, riktade påverkansaktioner i Norge i samband med valet.
Samtidigt säger avdelningschefen Atle Tangen att man väntar sig att Ryssland och andra auktoritära staten kommer att genomföra påverkansoperationer i Norge.
Som forskare menar Paul M H Buvarp att det kan vara svårt för väljare, speciellt unga, att känna igen olika former av påverkan i sociala medier.
”Särskilt för den yngre generationen kan det vara svårt att skilja på politiskt innehåll som försöker övertyga dig att rösta på ett visst sätt, och det som är avsett som underhållning”, menar han.
”Bara 4 av 10 kollar fakta”
Buvarp får stöd av Norska medietilsynet, som påpekar att en stor majoritet av förstagångsväljarna får nyheter i sina flöden på sociala medier.
Enligt en färsk rapport kontrollerar endast 4 av 10 om informationen faktiskt är korrekt.
”Vi vet därför att den här målgruppen är särskilt sårbar för desinformation”, säger Hanne Sekkelsten hos Norska Medietilsynet.
”Plattformarnas algoritmer bidrar också till att få mer av samma sak i flödet, vilket ytterligare förhindrar nyansering och balans i åsikterna”, tillägger hon.
Grön satsning nedlagd: Biobränsle har kostat miljarder. Dagens PS
Norge förlorar på att vara utanför EU – väntar medlemskap? Realtid
Val i Norge på måndag. Allt tyder på att utländska krafter försöker påverka. ”Vi har flera fall vi är nyfikna på”, säger en forskare. Inför det norska stortingsvalet på måndag är det framför allt två faktorer som sticker ut i propagandan. Det ena är den av rika norrmän finansierade kampanjen mot förmögenhetsskatten, som Dagens näringsliv …
