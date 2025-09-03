Norska oljefonden drog sig ur fem israeliska bolag och amerikanska Caterpillar. Nu hotar USA Norge med repressalier.
USA hotar Norge efter oljefonds-nej
Den som eventuellt tror på någon typ av amerikansk respekt för äganderätt, självständighet eller rätten för enskilda länder att besluta i sina egna angelägenheter, har en svår tid.
Det senaste exemplet på den amerikanska Trump-regimens vilja att diktera villkoren för såväl samhälle som näringsliv och handel, gäller norska oljefonden.
Norska oljefonden kastar ut israeliska banker och Caterpillar. Dagens PS
Drog sig ur israeliska bolag
Efter rekommendationer från sitt etikråd meddelade oljefonden 25 augusti att man drar sig ur fem israeliska bolag och det amerikanska Caterpillar.
I Caterpillars fall handlar det om att företaget levererar bulldozrar Israel använder för att demolera hus och områden på Gazaremsan, som en del i kriget mot befolkningen där.
Nu bekräftar USA:s utrikesdepartement att man är beredd att gå till attack mot Norge för oljefondens motvilja mot att finansiera krigshandlingar.
I ett mejl till norska NRK bekräftar amerikanska UD att oljefondens utträde ur Caterpillar ses som en bilateral fråga mellan USA och Norge, som samtidigt är uppe i förhandlingar kring ett handelsavtal.
Oljefonden i blåsväder – men så presterar den. Dagens PS
USA: ”Mycket oroade”
”Vi är mycket oroade över beslutet från den norska oljefonden, som verkar baseras på obefogade anklagelser mot Caterpillar och den israeliska regeringen”, skriver amerikanska UD till NRK.
Detta skriver det amerikanska utrikesdepartementet i ett uttalande till NRK.
”Vi för direkt kontakt med den norska regeringen i denna fråga”, tillägger UD.
Tidigare har den republikanske senatorn Lindsey Graham i två inlägg på X angripit norska oljefonden och sagt att det ska få ”konsekvenser”.
Graham föreslår extra tullar mot länder som ”vägrar göra affärer med stora, amerikanska företag” samt, något komiskt, att oljefondens ledning inte ska få visum till USA.
Oljefonden nobbar – potentiellt folkrättsbrott. Dagens PS
”Kan bli sanktioner mot Norge”
Richard Goldberg, tidigare rådgivare i Vita huset, säger hos Dagens näringsliv att det finns ”pågående diskussioner” i den amerikanska ledningen om hur man ska reagera på oljefondens beslut.
“Det här är aktiva diskussioner i Vita huset, utrikesdepartementet och handelsdepartementet”, säger Goldberg.
“Det finns en del idéer. Det finns potential för allt från en tullstrategi till faktiska sanktioner riktade mot Norges bank Investment Management, vilket begränsar deras tillgång till investeringar på amerikanska marknader.”
Nu säljer norska oljefonden av sina israeliska tillgångar. Realtid
