USA hotar Norge efter oljefonds-nej

Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart

Den som eventuellt tror på någon typ av amerikansk respekt för äganderätt, självständighet eller rätten för enskilda länder att besluta i sina egna angelägenheter, har en svår tid.

Det senaste exemplet på den amerikanska Trump-regimens vilja att diktera villkoren för såväl samhälle som näringsliv och handel, gäller norska oljefonden.

ANNONS

Norska oljefonden kastar ut israeliska banker och Caterpillar. Dagens PS

Drog sig ur israeliska bolag

Efter rekommendationer från sitt etikråd meddelade oljefonden 25 augusti att man drar sig ur fem israeliska bolag och det amerikanska Caterpillar.

I Caterpillars fall handlar det om att företaget levererar bulldozrar Israel använder för att demolera hus och områden på Gazaremsan, som en del i kriget mot befolkningen där.

Nu bekräftar USA:s utrikesdepartement att man är beredd att gå till attack mot Norge för oljefondens motvilja mot att finansiera krigshandlingar.

I ett mejl till norska NRK bekräftar amerikanska UD att oljefondens utträde ur Caterpillar ses som en bilateral fråga mellan USA och Norge, som samtidigt är uppe i förhandlingar kring ett handelsavtal.

Oljefonden i blåsväder – men så presterar den. Dagens PS

ANNONS