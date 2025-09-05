Grön satsning nedlagd: Biobränsle har kostat miljarder

Nej, det handlar inte om Northvolt eller några andra gröna svenska industrisatsningar som stått på öronen. Även om det kan låta så.

I stället handlar det om vårt västra grannland Norge och ett stort grönt industriäventyr där, som nu får se demofabriken skrotad, skriver Dagens näringsliv.

Under torsdagen informerades de anställda om att en pilotanläggning i Tofte läggs ner.

Statliga Statkraft har gjort försök att skapa norsk produktion av biobränslen där, men den satsningen faller nu samman om inte en ny ägare dyker upp snabbt.

Biobränsle på väg mot nedläggning

Tanken var att prestigesatsningen i Tofte skulle öka produktionen snabbt. Men nu är företaget, Silva Green Fuel, på väg mot nedläggning om inte en ny investerare dyker upp inom några veckor.

Till en början med stängs pilotanläggningen under november och december och Statkraft förklarar att en fortsatt satsning inte blir i dess regi.

”Jag förstår att de anställda tycker detta är sorgligt och tråkigt. Situationen på Silva har varit krävande under en längre tid”, säger Henrik Sætness, vice vd för företagsutveckling hos Statkraft.

