Dagens PS
Dagensps.se
Företag

Grön satsning nedlagd: Biobränsle har kostat miljarder

Norge lägger ner dyr grön satsning
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 05 sep. 2025Publicerad: 05 sep. 2025

Miljarder av statliga pengar spenderade på ett grönt industriäventyr. Nu har fabriken stängt och hotas av konkurs. Låter det bekant?

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Nej, det handlar inte om Northvolt eller några andra gröna svenska industrisatsningar som stått på öronen. Även om det kan låta så.

I stället handlar det om vårt västra grannland Norge och ett stort grönt industriäventyr där, som nu får se demofabriken skrotad, skriver Dagens näringsliv.

Under torsdagen informerades de anställda om att en pilotanläggning i Tofte läggs ner.

Statliga Statkraft har gjort försök att skapa norsk produktion av biobränslen där, men den satsningen faller nu samman om inte en ny ägare dyker upp snabbt.

USA hotar Norge efter oljefonds-nej. Dagens PS

Biobränsle på väg mot nedläggning

Tanken var att prestigesatsningen i Tofte skulle öka produktionen snabbt. Men nu är företaget, Silva Green Fuel, på väg mot nedläggning om inte en ny investerare dyker upp inom några veckor.

Till en början med stängs pilotanläggningen under november och december och Statkraft förklarar att en fortsatt satsning inte blir i dess regi.

”Jag förstår att de anställda tycker detta är sorgligt och tråkigt. Situationen på Silva har varit krävande under en längre tid”, säger Henrik Sætness, vice vd för företagsutveckling hos Statkraft.

ANNONS

Landet där politisk kris är olagligt. Dagens PS

Statsminister Jonas Gahr Støre och utmanaren Erna Solberg torsdag. Nu anklagas Statkraft för att mörka sitt gröna fiasko på grund av valrörelsen. (Foto: Javad Parsa/NTB-TT)
ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Kostat 1,5 miljarder hittills

Silva Green Fuel har kontinuerligt kostat pengar i försöken att utveckla hållbara bränslen.

Statkraft har investerat 885 miljoner norska kronor och Silva har fått 117 miljoner i annat stöd. Totalt har det gröna projektet kostat 1,5 miljarder kronor.

Svenska industrijätten Södra drog sig ur projektet för ett par år sedan och efter det har Statkraft försökt hitta nya partners och investerare.

Enligt Dagens näringsliv har det varit en omfattande process att hitta nya ägare till Silva Green Fuel.

Statkraft har varit i kontakt med ett dussintal företag och haft en närmare dialog med flera potentiella intressenter.

”Stor risk för nedläggning”

ANNONS

I slutänden stod Statkraft kvar med en möjlig köpare men för någon månad sedan drog sig denne ur förhandlingarna.

”Vi har arbetat sedan 2023 för att hitta någon som vill gå in i eller ta över företaget. Vi har nu nått den punkt där vi ytterligare sänker kostnaderna genom att avveckla aktiviteten relaterad till demoanläggningen”, säger Henrik Sætness.

Från fackligt håll tror man nu mest på en total nedläggning.

”Det finns fortfarande stor risk för nedläggning. Statkraft har arbetat i ett par år för att få in den här investeraren. Nu när vi arbetar på övertid har det inte blivit lättare”, säger John Artur Lie, facklig förtroendeman.

Ville inte störa valrörelsen?

Fackföreningsmannen tror på ett politiskt spel bakom Silva, med tanke på den pågående norska valrörelsen.

”Det har varit viktigt att detta inte kommer fram. Från Statkraft har det funnits en önskan att detta inte ska komma upp och bli en fråga mitt i valrörelsen. Det har beslutats att Norge ska utveckla avancerade biobränslen, och Statkraft var rädd för att bli beordrad att fortsätta driften”, spekulerar John Artur Lie.

Norges finansminister: “Sverige sämre”. Dagens PS

Tydlig varning: ”Europa är irriterade på Norge”. Realtid

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
biobränsleGrön omställningNorge
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Trots en lavinartad ökning av kvinnligt ledda börsnoteringar, fortsätter kapitalet att hamna i andra fickor.
Spela klippet
PS Studio

Kvinnor får 2 procent av kapitalet – står för en fjärdedel av alla exits

05 sep. 2025
ANNONS
ANNONS