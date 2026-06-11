49 missiler avfyrade mot Iran – börsen bara gäspar

Brentoljan rörde sig knappt uppåt

Brentoljan handlas för 86,56 dollar per fat under samma dag, och rörde sig neråt på beskedet. Det ska jämföras med toppen på drygt 125 dollar i slutet av april. OMXS30 stängde i onsdags nära 3 050, ned drygt en procent. Investerarna har sett scenariot förut och prisar nu in en snabb lösning.

Som vi beskrev när dödläget senast lyfte oljan och tryckte ned aktierna, följer marknaden samma mönster. Varje ny stängning ger en mindre kursrörelse än den förra.

Så påverkas din plånbok

Ett ihållande högt oljepris göder inflationen. SBAB:s chefsekonom Robert Boije har konstaterat att konflikten gör den svenska konjunkturuppgången bräckligare samtidigt som inflationsriskerna ökar.

Pressas Riksbanken att hålla räntan uppe längre, slår det direkt mot bolånen. Räknat på ett lån på tre miljoner kronor innebär varje höjning på 0,25 procentenheter runt 440 kronor mer i månaden efter ränteavdrag.

Energisektorn är vinnaren på börsen, medan industri och fastigheter tyngs.

Terminsmarknaden räknar med att priset faller tillbaka mot 88 dollar vid årsskiftet, men det bygger på att en politisk lösning kommer snabbt. Flera bedömare menar att marknaden fortfarande underskattar risken. I ett scenario där sundet förblir stängt har analytiker spått att oljepriser går upp mot 200 dollar.

PS Analys: Missilerna i sig är oroande, men än oroande är det att marknaden tar det lugnt. Den har blivit avtrubbad av Washingtons dagliga utspel som manipulerat marknaden i månaders tid. Blir kriget utdraget sitter svenska sparare med en risk de har slutat ta på allvar.

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