Nya ukrainska attacker – slår ut broar mot Krim

Militära anläggningar målet

Crimian Wind rapporterar att luftförsvarssystem är utplacerade på området för en lokal kadettskola och en marinakademi nära bukten. Den östra stranden är även värd för anläggningar tillhörande Rysslands Svartahavs-flotta.

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Kanalen antyder att dessa militära anläggningar kan ha varit bland de avsedda målen.

Flera broar läns norra Krim-kanalen, som förbinder Krim med andra ockuperade territorier på Ukrainas fastland, träffades också i attacken.

Den ryskinstallerade chefen för ockuperade Kherson oblast, Volodymyr Saido, erkände att attacker drabbat broar nära bosättningarna Preobrazhenka och Myrne, en vägbro på rutten Perekop-Armiansk och en bro nära Stavky, skriver Kyiv Independent.

Erkänner ”vissa skador”

”Enligt preliminär information finns det vissa skador. Specialister genomför en inspektion och bedömer strukturernas skick”, säger Saldo och hävdar att 45 drönare sköts ner över den ockuperade delen av regionen under natten.

Crimean Wind rapporterar även att en bro i Armiansk, en stad på norra Krim nära fastlandet, träffades och att samma sak gäller en bro vid infarten till Krasnoperekopsk.

”Det verkar inte finnas några intakta broar kvar på de landväggar som leder till halvön”, skriver kanalen.

Ukrainska soldater i träning. Nu rapporteras nya attacker och framstötar mot ockuperade Krim med flera skadade broar. (Foto: Andriy Andriyenko/AP-TT)

Slår mot rysk logistik

De senaste attackerna mot broar på Krim är en del av en pågående ukrainsk kampanj som syftar till att störa den ryska logistiken, som används för att transportera bränsle, vapen och andra förnödenheter till ryska styrkor i de ockuperade områdena.

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Ukrainska styrkor attackerade Chonhar-bron i ryskockuperade Kherson oblast 7 och 9 juni, även det en bro som förbinder ukrainska fastlandet med Krim.

Andrii Kovalenko, chef för Ukrainas centrum för bekämpning av desinformation, säger att de senaste attackerna förstörde bron, och satellitbilder visar att en pontonövergång sedan dess har installerats i dess ställe.

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