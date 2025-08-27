Dagens PS
Norges finansminister: "Sverige sämre"

Norges finansminister sågar Sverige
Jens Stoltenberg vill inte sänka förmögenhetsskatten och höja bolagsskatten och tycker allmänt Norge har ett bättre skattesystem än Sverige. (Foto: Ole Berg-Rusten/NTB-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 27 aug. 2025Publicerad: 27 aug. 2025

Norge är i världstopp. När det gäller skatter är det svenska systemet sämre. Beskeden kommer från Norges finansminister.

När Norges finansminister Jens Stoltenberg möter studenter i Oslo handlar frågorna om förmögenhetsskatt, tullar och varför norrmännen är sämre på att skapa värde än danskar och svenskar.

Det håller inte Stoltenberg med om, konstaterar Dagens näringsliv.

”Det enklastesättet att jämföra detta är att titta på nationalprodukten per capita. Då ligger Norge, tillsammans med USA och Luxemburg, i topp. Mätt i BNP per capita har vi högre värdeskapande än våra nordiska grannar, så i den meningen är vi bättre på att skapa”, säger Stoltenberg.

”Googla, så får ni se”

”Jag vet att vissa säger olika saker. Då rekommenderar jag att man googlar till exempel ”BNP per capita”. Man kommer att få lite olika svar, men Norge hamnar högst upp eller nästan högst upp. Så myten om att vi är dåliga på att skapa är fel”, slår Stoltenberg fast.

Det är en annan situation när det gäller hur produktiviteten växer, erkänner han.

”Där ligger Norge, tillsammans med många andra länder, mycket lägre än tidigare. Det är ett dilemma för Norge, Sverige och Danmark, den stora majoriteten av andra länder. Och ingen av oss har särskilt bra förklaringar till det”, säger Stoltenberg.

Norges finansminister listar ändå frihandel, teknik och social rörlighet som några nycklar till att vända den utvecklingen.

Jens Stoltenberg bakom sina solglasögon och på väg till framträdande på Arendalsuka, Norges motsvarighet till Almedalsveckan. (Foto: Ole Berg-Rusten)
Vill inte höja bolagsskatt

En annan norsk diskussion gäller sänkt förmögenhetsskatt mot högre bolagsskatt.

”Jag anser att bolagsskatten, och forskningen säger det också, är den viktigaste faktorn för om företag investerar mer eller mindre. Den tar från företagens vinster och minskar lönsamheten i enskilda projekt. Med det sagt: Jag är öppen för att titta på de flesta skatter, inklusive förmögenhetsskatten. Jag tror att vi kan få ett bättre skattesystem”, sammanfattar Stoltenberg.

I den norska valkampanjen nämner högern ofta Sverige som ett land som lyckats effektivisera sitt skattesystem.

Jens Stoltenberg, med Arbeiderpartiet som partitillhörighet, ser annorlunda på det.

”De skandinaviska länderna har olika utformningar av sina skattesystem, men nivån är i stort sett densamma”, påpekar han.

”Svenska systemet sämre”

”Folk säger att det är så orättvist att vi har en förmögenhetsskatt i Norge. Jo, det är en skatt. I Sverige har de ingen förmögenhetsskatt, utan en arbetsgivaravgift på 31,5 procent, ​​dubbelt så hög som i Norge. Jag tycker att det är sämre än vårt system”, menar finansministern som även påpekar att två av tre OECD-länder har en arvsskatt, som också är en skatt på kapital.

Jens Stoltenberg vill se en bred skattereform i stället för dellösningar.

”Det jag varnar för är ett ensidigt borttagande av förmögenhetsskatten. Det skulle kräva 35 miljarder i en form av täckning och skulle bidra till att vi får fler nollskattebetalare”, menar Stoltenberg.

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

