Norges finansminister: "Sverige sämre"

När Norges finansminister Jens Stoltenberg möter studenter i Oslo handlar frågorna om förmögenhetsskatt, tullar och varför norrmännen är sämre på att skapa värde än danskar och svenskar.

Det håller inte Stoltenberg med om, konstaterar Dagens näringsliv.

”Det enklastesättet att jämföra detta är att titta på nationalprodukten per capita. Då ligger Norge, tillsammans med USA och Luxemburg, i topp. Mätt i BNP per capita har vi högre värdeskapande än våra nordiska grannar, så i den meningen är vi bättre på att skapa”, säger Stoltenberg.

”Googla, så får ni se”

”Jag vet att vissa säger olika saker. Då rekommenderar jag att man googlar till exempel ”BNP per capita”. Man kommer att få lite olika svar, men Norge hamnar högst upp eller nästan högst upp. Så myten om att vi är dåliga på att skapa är fel”, slår Stoltenberg fast.

Det är en annan situation när det gäller hur produktiviteten växer, erkänner han.

”Där ligger Norge, tillsammans med många andra länder, mycket lägre än tidigare. Det är ett dilemma för Norge, Sverige och Danmark, den stora majoriteten av andra länder. Och ingen av oss har särskilt bra förklaringar till det”, säger Stoltenberg.

Norges finansminister listar ändå frihandel, teknik och social rörlighet som några nycklar till att vända den utvecklingen.

