ECB höjer styrräntan – börsen faller

ECB höjer styrräntorna med 0,25 procentenheter, vilket innebär att den viktiga så kallade insättningsräntan landar på 2,25 procent.

Det är den första höjningen på nästan tre år.

Höjningen låg i linje med marknadens förväntningar, enligt Bloombergs sammanställning av prognoser.

ECB vill inte sätta ner foten gällande framtida ytterligare höjningar. Men det är inte uteslutet. Enligt räntebeskedet kommer framtida räntebeslut fattas baserat på inkommande statistik inför varje möte.

Marknaden räknar med minst en höjning till i år.

Samtidigt höjer ECB sin inflationsprognos för i år och nästa år. 2026 räknar ECB-ekonomerna med 3,0 procent inflation. Det kan jämföras med 2,6 procent i den senaste prognosen.

För 2027 höjs inflationsprognosen till 2,3 procent, jämfört med 2,0 procent. Även tillväxtprognosen för euroländerna justeras, fast nedåt.

Inflationsprognosen höjs med hänvisning till högre energipriser, som enligt ECB:s ekonomer väntas trycka upp priserna på livsmedel, varor och tjänster i euroländerna.

Strax före beskedet låg Stockholmsbörsens breda OMXS-index på plus 0,6 procent. Efter beskedet var hela uppgången utraderad.