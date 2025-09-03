Landet där politisk kris är olagligt

Riksdagsval, eller rättare sagt stortingsval, i Norge på måndag och ett utfall som är osäkert dagarna innan.

De flesta gissningar hamnar ändå i att Arbeiderpartiet fortsätter styra landet ensamt efter valet, trots att man kanske bara har 25 procent av de röstande bakom sig.

Ingen tydlig majoritet och dessutom så många som sex små partier som tar sig in i parlamentet.

Politiskt kaos?

”Förmodligen inte”, säger Jonas Stein, norsk statsvetare och valforskare, till norska Forskning.

Tre orsaker till icke-kriserna

Han ger tre förklaringar till varför Norge alltid undviker politiskt kaos, trots decennier av minoritetsregeringar.

Faktum är att det under det senaste halvseklet bara funnits en långvarig majoritetsregering i Norge, Jens Stoltenbergs andra regering 2005-2013.

”Den första förklaringen till varför Norge inte hamnar i sådant kaos är att nyval inte kan hållas i Norge. Partierna i Stortinget tvingas sitta där i exakt fyra år, med samma antal platser hela tiden”, konstaterar Jonas Stein.

Norge och Schweiz är de enda länderna i Europa där lagen inte tillåter några nyval eller extraval till parlamentet.

”Den andra förklaringen är att vi har en tradition av samarbete och kompromisser i norsk politik. Kanske är detta viktigast”, funderar Stein.

