Landet där politisk kris är olagligt

Riksdagsval, eller rättare sagt stortingsval, i Norge på måndag och ett utfall som är osäkert dagarna innan.
De flesta gissningar hamnar ändå i att Arbeiderpartiet fortsätter styra landet ensamt efter valet, trots att man kanske bara har 25 procent av de röstande bakom sig.
Ingen tydlig majoritet och dessutom så många som sex små partier som tar sig in i parlamentet.
Politiskt kaos?
”Förmodligen inte”, säger Jonas Stein, norsk statsvetare och valforskare, till norska Forskning.
Norges finansminister: “Sverige sämre”. Dagens PS
Tre orsaker till icke-kriserna
Han ger tre förklaringar till varför Norge alltid undviker politiskt kaos, trots decennier av minoritetsregeringar.
Faktum är att det under det senaste halvseklet bara funnits en långvarig majoritetsregering i Norge, Jens Stoltenbergs andra regering 2005-2013.
”Den första förklaringen till varför Norge inte hamnar i sådant kaos är att nyval inte kan hållas i Norge. Partierna i Stortinget tvingas sitta där i exakt fyra år, med samma antal platser hela tiden”, konstaterar Jonas Stein.
Norge och Schweiz är de enda länderna i Europa där lagen inte tillåter några nyval eller extraval till parlamentet.
”Den andra förklaringen är att vi har en tradition av samarbete och kompromisser i norsk politik. Kanske är detta viktigast”, funderar Stein.
Behöver inte ha majoritet
”Den tredje förklaringen är att vi också har det som kallas negativ parlamentarism i Norge”, summerar Jonas Stein.
Det är centralt. I andra länder kastas minoritetsregeringar ständigt ut av majoriteten i parlamentet.
I Norge är detta inte möjligt. Den negativa parlamentarismen handlar om att regeringen inte behöver stöd av majoriteten i stortinget för sina beslut.
Vad regeringen behöver är att en majoritet i parlamentet inte går emot regeringen.
Det händer inte, åtminstone nästan aldrig. I Norge får man gå tillbaka till 1963 för att hitta en regering, Einar Gerhardsens, som var tvungen att avgå efter att ha fått en majoritet i stortinget emot sig.
Samförstånd ger alla inflytande
Det får Jonas Stein att tro på ett fortsatt styre för Arbeiderpartiet och Jonas Gahr Støre.
”Efter valet i år kan Støre och Arbeiderpartiet fortsätta att styra landet utan att ha majoritetens förtroende i Stortinget. Arbeiderpartiet kan göra detta så länge Stortingsmajoriteten inte deklarerar misstroende mot regeringen”, konstaterar Stein.
Till detta kommer den norska kulturen, menar valforskaren. Politiska motståndare litar på att de andra inte kommer att missbruka makten och oppositionspartier upplever ofta att de har ett betydande inflytande över politiken.
