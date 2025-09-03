Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Landet där politisk kris är olagligt

Norge går till ovisst val på måndag
Norska stortinget. På måndag, 8 september, går norrmännen till val och väljer ett nytt storting. Det enda vi vet är att det inte blir politisk kris. (Foto: Heiko Junge/NTB-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 03 sep. 2025Publicerad: 03 sep. 2025

På måndag går Norge till val. Utgången är oviss men en sak säker. Det blir inget politiskt kaos efter valet. Det är förbjudet i lag.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Riksdagsval, eller rättare sagt stortingsval, i Norge på måndag och ett utfall som är osäkert dagarna innan.

De flesta gissningar hamnar ändå i att Arbeiderpartiet fortsätter styra landet ensamt efter valet, trots att man kanske bara har 25 procent av de röstande bakom sig.

Ingen tydlig majoritet och dessutom så många som sex små partier som tar sig in i parlamentet.

Politiskt kaos?

”Förmodligen inte”, säger Jonas Stein, norsk statsvetare och valforskare, till norska Forskning.

Norges finansminister: “Sverige sämre”. Dagens PS

Tre orsaker till icke-kriserna

Han ger tre förklaringar till varför Norge alltid undviker politiskt kaos, trots decennier av minoritetsregeringar.

Faktum är att det under det senaste halvseklet bara funnits en långvarig majoritetsregering i Norge, Jens Stoltenbergs andra regering 2005-2013.

ANNONS

”Den första förklaringen till varför Norge inte hamnar i sådant kaos är att nyval inte kan hållas i Norge. Partierna i Stortinget tvingas sitta där i exakt fyra år, med samma antal platser hela tiden”, konstaterar Jonas Stein.

Norge och Schweiz är de enda länderna i Europa där lagen inte tillåter några nyval eller extraval till parlamentet.

”Den andra förklaringen är att vi har en tradition av samarbete och kompromisser i norsk politik. Kanske är detta viktigast”, funderar Stein.

Köpte hus för 585 miljoner – nu värderat till 43. Dagens PS

Hoyres Erna Solberg och Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre efter partiledardebatt tisdag. Jonas Gahr Støre tros bli kvar som statsminister. (Foto: Stian Lysberg Solum/NTB-TT)
ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Behöver inte ha majoritet

”Den tredje förklaringen är att vi också har det som kallas negativ parlamentarism i Norge”, summerar Jonas Stein.

Det är centralt. I andra länder kastas minoritetsregeringar ständigt ut av majoriteten i parlamentet.

I Norge är detta inte möjligt. Den negativa parlamentarismen handlar om att regeringen inte behöver stöd av majoriteten i stortinget för sina beslut.

ANNONS

Vad regeringen behöver är att en majoritet i parlamentet inte går emot regeringen.

Det händer inte, åtminstone nästan aldrig. I Norge får man gå tillbaka till 1963 för att hitta en regering, Einar Gerhardsens, som var tvungen att avgå efter att ha fått en majoritet i stortinget emot sig.

Samförstånd ger alla inflytande

Det får Jonas Stein att tro på ett fortsatt styre för Arbeiderpartiet och Jonas Gahr Støre.

”Efter valet i år kan Støre och Arbeiderpartiet fortsätta att styra landet utan att ha majoritetens förtroende i Stortinget. Arbeiderpartiet kan göra detta så länge Stortingsmajoriteten inte deklarerar misstroende mot regeringen”, konstaterar Stein.

Till detta kommer den norska kulturen, menar valforskaren. Politiska motståndare litar på att de andra inte kommer att missbruka makten och oppositionspartier upplever ofta att de har ett betydande inflytande över politiken.

Stordalen: “Har aldrig varit mer optimistisk”. Dagens PS

Kan Norge vänja sig av med oljan? Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
NorgepolitikVal
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS