Trumps nya hot: "Ta över Irans olja" – Wall Street upp ändå

Khargön är Irans viktigaste oljeexportterminal och stod före kriget för omkring 90 procent av landets råoljeexport. Ön betraktas som ryggraden i den iranska oljeindustrin och är av avgörande betydelse för landets ekonomi.

Jämför med Venezuela

Trump jämförde den föreslagna strategin med USA agerande i Venezuela tidigare i år, där den amerikanska administrationen enligt presidenten tagit kontroll över oljeexporten efter maktskiftet i landet.

Senare under dagen tonade Trump dock ned de mest långtgående planerna något i en intervju med Fox News.

”Min preferens har alltid varit att ta Khargön. Men jag vet inte om Amerika har magen för det”, säger presidenten och tillade att samtal med Iran fortfarande pågår.

Oljepriset reagerar inte

Konflikten kring Hormuzsundet fortsätter, den strategiskt viktiga farled genom vilken omkring en femtedel av världens oljehandel normalt passerar. Trump har ökat trycket på Teheran efter att Iran vägrat gå med på amerikanska krav om att återöppna sundet fullt ut och begränsa sitt kärnenergiprogram.

Trots de skärpta tonlägena har oljepriset hittills reagerat relativt begränsat. Vid 15.30-tiden kostade ett fat Brentolja drygt 92 dollar.

Marknadens lugna reaktion tyder på att investerare ännu inte räknar med att Trumps hot om att ta kontroll över Irans oljeinfrastruktur kommer att omsättas i praktiken inom den närmaste tiden. Samtidigt varnar analytiker för att varje störning av oljeexporten från Khargön eller trafiken genom Hormuzsundet snabbt kan få betydande konsekvenser för både energimarknaderna och världsekonomin.

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