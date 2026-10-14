USA:s inflationssmäll kan slå mot svenska plånböcker – priserna rusar

Bensinpriserna rusar

En av de viktigaste förklaringarna är energipriserna.

Bensinpriserna steg med hela 9,1 procent under september och stod därmed för mer än hälften av månadens totala inflationsökning.

Bakom uppgången ligger bland annat kriget med Iran, som har stört den globala energiförsörjningen och pressat upp priserna på olja och drivmedel.

Diesel i fokus

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Även dieselpriserna har skjutit i höjden, vilket riskerar att få konsekvenser långt utanför transportsektorn.

När det blir dyrare att transportera varor ökar också kostnaderna för livsmedelsproducenter och detaljhandeln, vilket kanske kan förklara varför Trump har gjort en diesel-deal med Putin.

Enligt Financial Times har flera stora amerikanska livsmedelsföretag, däribland PepsiCo, Campbell’s och Conagra, varnat för ytterligare prishöjningar.

Dyrare flygresor och hotell

Men inflationen handlar inte enbart om energi.

Den så kallade kärninflationen, där livsmedel och energi räknas bort, steg med 0,3 procent under september. Analytiker hade räknat med 0,2 procent.

Även boendekostnaderna fortsätter att öka. Priserna inom boendekategorin steg med 0,4 procent under månaden.

Flygbiljetter blev samtidigt 1,2 procent dyrare, medan begagnade bilar steg med 0,7 procent.

En annan oväntad inflationsdrivare är den växande AI-industrin. Stora investeringar i datacenter och avancerade halvledare bidrar till högre priser på elektronik och tekniska komponenter.

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Räntehöjning tillbaka på bordet

Den nya statistiken skapar ett dilemma för Federal Reserve.

Centralbanken försöker få ned inflationen utan att samtidigt bromsa ekonomin alltför kraftigt.

Efter inflationsbeskedet ökade marknadens förväntningar på en ny räntehöjning vid mötet den 27–28 oktober.

Enligt Reuters steg sannolikheten för en höjning till omkring 40 procent, jämfört med cirka 20 procent före statistiken.

”Inflationen sprider sig till fler områden, vilket inte är något gott tecken för Fed”, säger Eugenio Alemán, chefsekonom på det amerikanska finansbolaget Raymond James.

Påverkar Sverige

Vad som nu händer i USA kan även påverka svenskars plånböcker.

SEB har redan varnat för att räntorna kan bita sig fast på höga nivåer – med konsekvenser för både börsen och svenska sparare.

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Om Fed väntas hålla räntorna höga längre kan dollarn stärkas. Då kan det bli dyrare för svenskar att resa till USA och köpa varor som prissätts i dollar.

Högre amerikanska räntor kan vidare pressa aktievärderingar, särskilt inom tekniksektorn. Det kan även påverka Stockholmsbörsen och svenska fondsparare.

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