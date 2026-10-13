Största budgetunderskotten sedan pandemin: USA på 8,5 procent

Räntan är det som biter

Staternas lånekostnader har rusat till de högsta nivåerna på decennier. Höga energipriser och tillväxt har fått centralbankerna att skrota planerna på räntesänkningar. Bland dem som höjt i år finns USA, euroområdet och Japan. Utförsäljningen av statsobligationer förvärrades i september och drev upp ränteutgifterna, vilket ökade trycket på budgetarna, enligt Financial Times.

IMF:s chefsekonom Silvana Tenreyro sa vid en pressträff att:

Den globala ekonomin har varit motståndskraftig, men motståndskraften närmar sig sin gräns.

Den franska tioårsräntan har stigit mot fem procent, den högsta nivån sedan 2002. Landet betalar nu mer för att låna än Grekland och Italien, skrev Realtid i förra veckan.

Sverige lånar billigare, men inte billigt. Den svenska tioårsräntan låg på 3,19 procent den 12 oktober, vilket är 0,61 procentenheter högre än för ett år sedan, enligt Trading Economics. Skillnaden mot Frankrike är därmed omkring 1,8 procentenheter.

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Sverige ligger på 2,6 procent

Regeringen räknar med ett sparande på minus 2,6 procent av BNP i år och minus 2,0 procent nästa år. Hela den offentliga sektorns skuld, alltså inte bara statsskulden, ligger på 36,3 respektive 37,4 procent av BNP, enligt vårpropositionen från april. Underskottet är knappt en tredjedel av det amerikanska, enligt Dagens PS beräkning.

Riktningen är dock densamma och en senare prognos ser mörkare ut. Riksgälden räknade i maj med underskott på 196 miljarder kronor i år och 208 miljarder nästa år, och med att skulden stiger till 37 procent av BNP i år och 39 procent nästa år, enligt myndigheten. Det är 1,6 procentenheter högre för 2027 än vårpropositionens tal.

Samtidigt ändras målen. Skuldankaret, riktmärket för den offentliga skulden på medellång sikt, ligger på 35 procent av BNP. Från och med 2027 är målet balans över en konjunkturcykel, i stället för ett överskott på en tredjedels procent, enligt regeringen. Båda prognoserna ligger över riktmärket i år och nästa år.

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