Blackstone varnar för Europas skulder – AI ger USA andrum

Den snabbare tillväxten från AI-boomen håller än så länge USA:s växande skuldproblem stången, menade Gray, trots att den årliga räntenotan för statsskulden i höst för första gången passerat 1 000 miljarder dollar, enligt Reuters.

”När man tittar på tekniken, investeringarna och det som händer inom AI ser man att det leder till stora kapitalinflöden, och den högre tillväxten ger lite mer andrum”, sa han.

Det amerikanska underskottet är ändå större än det franska. IMF räknar i sin granskning av USA från april med ett offentligt underskott på 7,5 procent av BNP i år, mot 5,2 procent för Frankrike i fondens bedömning från juli. Även den amerikanska skulden, 125,8 procent av BNP, är större än den franska.

Lägre tillväxt gör Europa sårbart

I Europa är tillväxten betydligt lägre samtidigt som underskotten är mycket stora, sa Gray, som beskrev läget för länder vars offentliga skuld är större än hela BNP som svårt. ”Det gör det svårare för folk att ha råd, inte minst med boende, och innebär att man måste göra svåra val när det gäller skatter och välfärd”, sa han.

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Frankrikes offentliga skuld väntas enligt IMF nå 118,5 procent av BNP i år. Sveriges väntas enligt Riksgäldens senaste prognos landa på 37 procent, knappt en tredjedel av den franska skuldkvoten.

Vid utgången av 2025 hade fem EU-länder en offentlig skuld större än hela BNP, enligt Eurostats sammanställning i april. Storbritannien passerade samma gräns under året och landade på 100,1 procent, enligt brittiska statistikmyndigheten ONS.

Land Offentlig statsskuld 2025

Procent av BNP Budgetsaldo 2025, procent av BNP (minus är underskott) Grekland 146,1 1,7 Italien 137,1 -3,1 Frankrike 115,6 -5,1 Belgien 107,9 -5,2 Spanien 100,7 -2,4 Storbritannien 100,1 -5,4 Portugal 89,7 0,7 Finland 88,5 -3,4 Österrike 81,5 -4,2 Ungern 74,6 -4,7 Slovenien 65,7 -2,5 Tyskland 63,5 -2,7 Slovakien 61,4 -4,5 Polen 59,7 -7,3 Rumänien 59,3 -7,9 Kroatien 56,3 -3,0 Cypern 55,0 3,4 Lettland 46,9 -2,5 Malta 46,4 -2,2 Nederländerna 44,4 -1,6 Tjeckien 44,3 -2,1 Litauen 39,5 -1,8 Sverige 35,1 -1,3 Irland 32,9 1,8 Bulgarien 29,9 -3,5 Danmark 27,9 2,9 Luxemburg 26,5 -2,0 Estland 24,1 -2,0 Euroområdet 87,8 -2,9 EU snitt 81,7 -3,1

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Västvärldens regeringar står inför svåra val, och skuldkriser löses ofta först när marknaderna tvingar fram åtgärder, sa Gray, som tog Greklands skuldomstrukturering för mer än tio år sedan som exempel.

”Nu står vi på sätt och vis inför en räkenskapens dag”, sa han och lade till att flera länder anses ha underskott långt över sin underliggande tillväxttakt, vilket gör dem sårbara när chocker uppstår.