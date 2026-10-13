Blackstones president Jon Gray bedömer att Europas statsfinanser nu är en större risk än USA:s, eftersom AI-boomen håller uppe den amerikanska tillväxten.
Blackstone varnar för Europas skulder – AI ger USA andrum
Gray talade på tisdagen vid Bloomberg New Economy Forum i New Delhi, där han bland annat satt i en panel med Tata Sons ordförande Natarajan Chandrasekaran och Storbritanniens tidigare premiärminister Rishi Sunak. ”USA kommer att ställas inför svåra val, men jag tror att det här nu snarare är en utmaning för Frankrike, Storbritannien och Kontinentaleuropa”, sa han.
Den snabbare tillväxten från AI-boomen håller än så länge USA:s växande skuldproblem stången, menade Gray, trots att den årliga räntenotan för statsskulden i höst för första gången passerat 1 000 miljarder dollar, enligt Reuters.
”När man tittar på tekniken, investeringarna och det som händer inom AI ser man att det leder till stora kapitalinflöden, och den högre tillväxten ger lite mer andrum”, sa han.
Det amerikanska underskottet är ändå större än det franska. IMF räknar i sin granskning av USA från april med ett offentligt underskott på 7,5 procent av BNP i år, mot 5,2 procent för Frankrike i fondens bedömning från juli. Även den amerikanska skulden, 125,8 procent av BNP, är större än den franska.
Lägre tillväxt gör Europa sårbart
I Europa är tillväxten betydligt lägre samtidigt som underskotten är mycket stora, sa Gray, som beskrev läget för länder vars offentliga skuld är större än hela BNP som svårt. ”Det gör det svårare för folk att ha råd, inte minst med boende, och innebär att man måste göra svåra val när det gäller skatter och välfärd”, sa han.
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Frankrikes offentliga skuld väntas enligt IMF nå 118,5 procent av BNP i år. Sveriges väntas enligt Riksgäldens senaste prognos landa på 37 procent, knappt en tredjedel av den franska skuldkvoten.
Vid utgången av 2025 hade fem EU-länder en offentlig skuld större än hela BNP, enligt Eurostats sammanställning i april. Storbritannien passerade samma gräns under året och landade på 100,1 procent, enligt brittiska statistikmyndigheten ONS.
|Land
|Offentlig statsskuld 2025
Procent av BNP
|Budgetsaldo 2025, procent av BNP (minus är underskott)
|Grekland
|146,1
|1,7
|Italien
|137,1
|-3,1
|Frankrike
|115,6
|-5,1
|Belgien
|107,9
|-5,2
|Spanien
|100,7
|-2,4
|Storbritannien
|100,1
|-5,4
|Portugal
|89,7
|0,7
|Finland
|88,5
|-3,4
|Österrike
|81,5
|-4,2
|Ungern
|74,6
|-4,7
|Slovenien
|65,7
|-2,5
|Tyskland
|63,5
|-2,7
|Slovakien
|61,4
|-4,5
|Polen
|59,7
|-7,3
|Rumänien
|59,3
|-7,9
|Kroatien
|56,3
|-3,0
|Cypern
|55,0
|3,4
|Lettland
|46,9
|-2,5
|Malta
|46,4
|-2,2
|Nederländerna
|44,4
|-1,6
|Tjeckien
|44,3
|-2,1
|Litauen
|39,5
|-1,8
|Sverige
|35,1
|-1,3
|Irland
|32,9
|1,8
|Bulgarien
|29,9
|-3,5
|Danmark
|27,9
|2,9
|Luxemburg
|26,5
|-2,0
|Estland
|24,1
|-2,0
|Euroområdet
|87,8
|-2,9
|EU snitt
|81,7
|-3,1
Västvärldens regeringar står inför svåra val, och skuldkriser löses ofta först när marknaderna tvingar fram åtgärder, sa Gray, som tog Greklands skuldomstrukturering för mer än tio år sedan som exempel.
”Nu står vi på sätt och vis inför en räkenskapens dag”, sa han och lade till att flera länder anses ha underskott långt över sin underliggande tillväxttakt, vilket gör dem sårbara när chocker uppstår.
Frankrike lånar dyrare än Italien
Både den brittiska och den amerikanska tioårsräntan låg i mitten av september över 5 procent. Den franska steg i början av oktober mot 5 procent, den högsta nivån sedan 2002, och Frankrike lånar nu dyrare än Grekland och Italien.
Ränteskillnaden mot tyska tioåriga statsobligationer har vidgats till omkring 140 räntepunkter, en nivå som inte setts sedan eurokrisen, skriver Victor Balfour, global investeringsstrateg på Rothschild & Co, i en analys. Den franska regeringen når enligt honom inte sitt mål om ett underskott på 5 procent av BNP i år, och målet har skjutits till 2027.
Frankrikes läge är enligt Balfour svårare än i andra högt skuldsatta euroländer på grund av kombinationen av hög skuldkvot, ett relativt stort underskott och ett splittrat politiskt landskap, där Marine Le Pen är favorit inför presidentvalet 2027.
”Det här ser ut att vara ett politiskt skört läge, men ännu inte en skuldkris”, skriver Balfour, som samtidigt bedömer att Frankrikes politiska och finanspolitiska riskpremie ”kanske inte har nått toppen”.
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