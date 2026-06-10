Donald Trump gick på offensiven när han fick frågor om inflationsökningen. Men frågan är hur betryggande han svar är för den ekonomiska utvecklingen.
Donald Trump: "Jag älskar inflationen"
USA:s inflation steg till den högsta nivån på tre år i maj, något som har fått ekonomer att hicka till.
Men president Donald Trump är inte orolig över prisutvecklingen.
Istället pekade på energimarknaden och kriget i Mellanöstern som viktiga förklaringar till utvecklingen.
Tonade ned problemen
Nya siffror från det amerikanska konsumentprisindexet visar att inflationstakten uppgick till 4,2 procent i årstakt.
Det är den högsta nivån sedan 2023 och ligger klart över den amerikanska centralbankens inflationsmål på 2 procent.
Trots den oväntat höga siffran tonade Trump ned betydelsen av inflationsuppgången vid en pressträff i Vita huset.
Presidenten framhöll i stället att den underliggande ekonomiska utvecklingen är stark och kopplade de högre energipriserna till den pågående konflikten med Iran.
”Vet du vad jag verkligen älskar? Jag älskar inflationen. Vet du varför? Vi har slagit ut miljontals fat olja”, sa Trump, enligt CNBC.
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Energi och livsmedel driver ökningen
Trump hävdade med andra ord att amerikanska militära insatser har påverkat den globala oljehandeln och bidragit till att oljepriset stigit till omkring 85 dollar per fat.
Uttalandet kommer samtidigt som energimarknaderna präglas av osäkerhet kring oljeleveranser från Mellanöstern efter flera månader av militära konflikter i regionen.
Bakom den stigande inflationen finns framför allt högre priser på energi och livsmedel. Den så kallade kärninflationen, där dessa mer volatila komponenter räknas bort, uppgick till 2,9 procent i årstakt.
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Tufft beslut för Fed
Det var i linje med marknadens förväntningar och kan ses som ett tecken på att det bredare pristrycket i ekonomin inte ökar lika snabbt som den övergripande inflationen.
De nya inflationssiffrorna väntas få stor betydelse för den fortsatta penningpolitiken.
Den amerikanska centralbanken Federal Reserve har tidigare signalerat att räntesänkningar kan bli aktuella när inflationen närmar sig målet, men den senaste prisuppgången riskerar att försvåra sådana beslut.
Marknaden kommer nu att följa kommande inflationsrapporter noggrant för att avgöra om uppgången främst är en tillfällig effekt av högre energipriser eller början på en mer varaktig inflationsvåg i den amerikanska ekonomin.
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