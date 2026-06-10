Donald Trump: "Jag älskar inflationen"

Istället pekade på energimarknaden och kriget i Mellanöstern som viktiga förklaringar till utvecklingen.

Tonade ned problemen

Nya siffror från det amerikanska konsumentprisindexet visar att inflationstakten uppgick till 4,2 procent i årstakt.

Det är den högsta nivån sedan 2023 och ligger klart över den amerikanska centralbankens inflationsmål på 2 procent.

Trots den oväntat höga siffran tonade Trump ned betydelsen av inflationsuppgången vid en pressträff i Vita huset.

Presidenten framhöll i stället att den underliggande ekonomiska utvecklingen är stark och kopplade de högre energipriserna till den pågående konflikten med Iran.

”Vet du vad jag verkligen älskar? Jag älskar inflationen. Vet du varför? Vi har slagit ut miljontals fat olja”, sa Trump, enligt CNBC.

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