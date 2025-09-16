Dagens PS
Rysk gas fortsätter strömma till EU trots löften

EU är fortfarande beroende av rysk gas (LNG).(Foto: Stefan Sauer/Vyacheslav Prokofyev/AP/TT/montage)
Johan Colliander
Uppdaterad: 16 sep. 2025Publicerad: 16 sep. 2025

EU är fortfarande beroende av rysk gas (LNG). Trots försök att fasa ut den har man ännu inte lyckats men man ser sig om efter andra möjligheter.

Trots EU:s löften om att fasa ut rysk naturgas fortsätter billig rysk LNG att flöda in i Europa. Under första halvåret 2025 importerade EU-länder LNG från Ryssland till ett värde av 4,4 miljarder euro, en ökning från 3,47 miljarder euro under samma period året innan, skriver Oilprice.com.

Den främsta orsaken till detta är priset. Rysk LNG är betydligt billigare än amerikansk motsvarighet, vilket gör den attraktiv för EU-länder som söker kostnadseffektiva energikällor. De ekonomiska realiteterna fortsätter att trumfa de politiska ambitionerna.

Under första halvåret ökade EU:s totala LNG-import med 25 procent, där 55 procent kom från USA och 14 procent från Ryssland. EU förblir därmed den största marknaden både för amerikansk och rysk LNG.

Smällar i Rysslands största oljeraffinaderi

Samtidigt som luftangrepp från Ryssland ökar så svarar Ukraina med ett högt tryck på Rysslands olje- och gasindustri. I Ukrainas städer tjuter flyglarmen

Ska fasas ut till 2028

EU:s energikommissionär har bekräftat att målet är att helt fasa ut rysk energi senast januari 2028. Dock uttrycks oro för att ett för snabbt borttagande av rysk gas kan leda till marknadsstörningar och högre priser.

USA:s energiminister Chris Wright vill att EU handlar LNG från dem istället för Ryssland.(Foto: Evan Vucci/AP/TT)

Istället förespråkas en gradvis övergång med ökat fokus på amerikansk och qatarisk LNG, samt investeringar i förnybar energi.

Just Qatar blivit en viktig leverantör av LNG till EU, men europeiska miljökrav kan begränsa ytterligare import från landet.

Qatar har inte ratificerat FN:s klimatavtal och omfattas inte av EU:s utsläppshandelssystem, vilket gör att deras LNG inte alltid uppfyller EU:s hållbarhetskriterier

USA vill att EU köper deras LNG

USA är som sagt den största exportören av LNG till Europa och de vill gärna se att EU importerar ännu mer. I en del av handelsavtalet mellan blocken ingick att EU skulle köpa energi för 750 miljarder dollar till 2028.

Det menar USA:s handelsminister Chris Wright skulle lösa flera problem i ett.

USA:s produktion av LNG har också börjat gå på högvarv och somliga varnar för att det kan bli ett överskott av gas inom kort. Det skulle sänka priserna och gynna Europa, men kanske inte den amerikanska gasindustrin.

Branschen däremot tror på att efterfrågan bara kommer att öka. Under måndagen öppnade det australiensiska bolaget Woodside Energy sin nya anläggning i Louisiana och de tror att efterfrågan kommer att öka med 50 procent de kommande tio åren, skriver Reuters.

Johan Colliander
