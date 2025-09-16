Rysk gas fortsätter strömma till EU trots löften

Trots EU:s löften om att fasa ut rysk naturgas fortsätter billig rysk LNG att flöda in i Europa. Under första halvåret 2025 importerade EU-länder LNG från Ryssland till ett värde av 4,4 miljarder euro, en ökning från 3,47 miljarder euro under samma period året innan, skriver Oilprice.com.

Den främsta orsaken till detta är priset. Rysk LNG är betydligt billigare än amerikansk motsvarighet, vilket gör den attraktiv för EU-länder som söker kostnadseffektiva energikällor. De ekonomiska realiteterna fortsätter att trumfa de politiska ambitionerna.

ANNONS

Under första halvåret ökade EU:s totala LNG-import med 25 procent, där 55 procent kom från USA och 14 procent från Ryssland. EU förblir därmed den största marknaden både för amerikansk och rysk LNG.

Ska fasas ut till 2028

EU:s energikommissionär har bekräftat att målet är att helt fasa ut rysk energi senast januari 2028. Dock uttrycks oro för att ett för snabbt borttagande av rysk gas kan leda till marknadsstörningar och högre priser.

USA:s energiminister Chris Wright vill att EU handlar LNG från dem istället för Ryssland.(Foto: Evan Vucci/AP/TT)

Istället förespråkas en gradvis övergång med ökat fokus på amerikansk och qatarisk LNG, samt investeringar i förnybar energi.

Läs även:

Nya regler hotar USA:s satsning på gas – finns inga fartyg. Realtid

ANNONS

Just Qatar blivit en viktig leverantör av LNG till EU, men europeiska miljökrav kan begränsa ytterligare import från landet.

Qatar har inte ratificerat FN:s klimatavtal och omfattas inte av EU:s utsläppshandelssystem, vilket gör att deras LNG inte alltid uppfyller EU:s hållbarhetskriterier