Underverkets hemlighet avslöjad: Så överlevde Cheopspyramiden

Ett skalv på magnitud 6,8 under år 1847, vars epicentrum låg bara några tiotal kilometer bort, borde ha jämnat underverket med marken. Hundratals byggnader rasade, men pyramiden stod kvar.

Frekvensen som räddar pyramiden

Den nya studien, publicerad i Scientific Reports, kretsar kring resonans. När en jordbävning träffar en byggnad överförs energin uppåt. Om markens och byggnadens naturliga frekvenser sammanfaller, förstärks rörelsen. Precis som när två personer hoppar i takt på en studsmatta.

Då riskerar konstruktionen att braka samman.

Forskarna placerade ut 37 sensorer i olika delar av pyramiden för att mäta dess frekvens. Resultaten visade att Cheopspyramiden vibrerar i intervallet 2,0 till 2,6 hertz, ett frekvensområde som skiljer sig markant från berggrundens rörelser.

Energin från skalven passerade igenom, men förstärktes inte. Det är en av förklaringarna till varför den fortfarande är hel.

Alla antikens byggnader hade inte samma tur. Dagens PS har tidigare rapporterat om hur arkeologer nu bärgar Alexandrias fyr från havets botten, ett annat antikt bygge vars öde inte alls blev lika lyckosamt.