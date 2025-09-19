Trump pressar EU att fasa ut rysk gas snabbare

Det här uppger Bloomberg och berättar att EU-kommissionen, som är unionens verkställande gren, vill påskynda slutet på gasaffärerna med Ryssland.

Det hela ska enligt anonyma källor, som nyhetsbyrån haft kontakt med, inkluderas med en bestämmelse i ett nytt sanktionspaket.

Det rör sig om en ändring av EU:s så kallade RePowerEU-plan för att få ett slut på beroendet av rysk energi, enligt uppgiftslämnarna.

Donald Trump ställer ultimatum på EU

USA:s president Donald Trump uppmanade nyligen blocket att anstränga sig mer för att begränsa Moskvas energihandel.

Nu verkar de amerikanska påtryckningarna ge effekt på de allierades handel med flytande rysk naturgas (LNG).

”Den globala gasmarknaden förväntas börja gå mot ett överskott under andra halvåret nästa år, vilket minskar risken för att utfasningen av rysk gas kan sätta press på de europeiska leveranserna och leda till pristoppar. Detta kommer att vara en nyckelfaktor för EU när det gäller att fastställa ett nytt utfasningsdatum”, skriver Bloomberg.