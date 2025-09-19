Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Trump pressar EU att fasa ut rysk gas snabbare

rysk
Trump ställer EU inför ett ultimatum: Sluta köp rysk gas och olja, så ska jag trycka till Putin. (Foto: Leon Neal/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 19 sep. 2025Publicerad: 19 sep. 2025

Trump kräver att EU slutar köpa rysk energi om hårdare USA-sanktioner mot Putin ska bli verklighet, och nu överväger blocket en utfasning av rysk flytande naturgas ett år tidigare än planerat.

Det här uppger Bloomberg och berättar att EU-kommissionen, som är unionens verkställande gren, vill påskynda slutet på gasaffärerna med Ryssland.

Det hela ska enligt anonyma källor, som nyhetsbyrån haft kontakt med, inkluderas med en bestämmelse i ett nytt sanktionspaket.

Det rör sig om en ändring av EU:s så kallade RePowerEU-plan för att få ett slut på beroendet av rysk energi, enligt uppgiftslämnarna.

Donald Trump ställer ultimatum på EU

USA:s president Donald Trump uppmanade nyligen blocket att anstränga sig mer för att begränsa Moskvas energihandel.

Nu verkar de amerikanska påtryckningarna ge effekt på de allierades handel med flytande rysk naturgas (LNG).

”Den globala gasmarknaden förväntas börja gå mot ett överskott under andra halvåret nästa år, vilket minskar risken för att utfasningen av rysk gas kan sätta press på de europeiska leveranserna och leda till pristoppar. Detta kommer att vara en nyckelfaktor för EU när det gäller att fastställa ett nytt utfasningsdatum”, skriver Bloomberg.

Känner sig “sviken” av den ryske ledaren

USA:s president Donald Trump säger från sin horisont att den ryske ledaren Vladimir Putin ”verkligen” har ”svikit” honom.

Det får Trump att uppmana EU att sluta handla med rysk energi, det är en förutsättning om blocket vill att USA ska sätta mer tryck på Kreml att upphöra med kriget i Ukraina, deklarerar Trump, skriver Bloomberg.

Om Trump ska straffa Putin är det villkoret att EU hörsammar hans krav när det gäller affärerna mer rysk gas och olja.

I mötet med Storbritanniens premiärminister Keir Starmer sade Trump att Ryssland inte kommer ”ha något val” än att ”hoppa av kriget” om ”oljepriset sjunker”.

Svårare än så är det inte, enligt Trump.

Storbritannien ingår inte i EU.

Donald TrumpEUEU-kommissionenKrigLNGNaturgasOljaRysslandSanktionerUkrainaUltimatumUSAVladimir Putin
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

