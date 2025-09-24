"Dubbelmoral": Anklagar EU och USA för hyckleri

Spara upp till 40% på hemlarm med digitalt dörrlås

Ända sedan den fullskaliga ryska invasionen av Ukraina februari 2022 har EU uppmanat andra länder att utfärda sanktioner mot rysk olja och gas, även om Ryssland skulle erbjuda rabatterade råvaror.

I stället har länder som Kina och Indien ökat energiimporten från Ryssland och hamstrat både billig råolja och andra energiprodukter.

Under de senaste veckorna har den oberäknelige Donald Trump hotat Indien med extremt höga tullar om landet inte minskar importen av rysk energi. Samtidigt har han uppmanat EU att fördöma importen.

Trump har även sagt att EU bör införa tullar på upp till 100 procent mot Indien och Kina för att de fortsätter köpa rysk råolja.

Fortsätter köpa mest

Men EU och Europa är fortsatt starkt beroende av Ryssland på energiområdet, trots tre års ansträngningar för att minska beroendet.

Europa fortsätter att vara den största köparen av rysk flytande naturgas, LNG, globalt och tar emot cirka 51 procent av den ryska naturgasen, påpekar Oilprice.

EU är även den största köparen av rysk rörledningsgas och mottagaren av 36 procent av den ryska exporten.

Faktum är att Europa, efter att ha lovat fasa ut all rysk LNG till slutet av 2027, ökade sin import av rysk LNG från 4 miljarder dollar till nästan 5,3 under första halvåret 2025.

Samtidigt uppgick EU:s bilaterala handel med Ryssland till nästan 80 miljarder dollar under 2024, med en import till EU från Ryssland på cirka 42,4 miljarder dollar.

