"Dubbelmoral": Anklagar EU och USA för hyckleri

Indien anklagar USA och EU för hyckleri
Ett skepp kommer lastat…och fortfarande i hög grad med rysk naturgas. EU är den största importören och Indien anklagar nu EU för hyckleri. (Foto: Stefan Sauer/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 24 sep. 2025Publicerad: 24 sep. 2025

Det är fortfarande EU som köper mest rysk gas. Nu anklagar Indien EU för hyckleri och att undergräva arbetet för fred i Ukraina.

Ända sedan den fullskaliga ryska invasionen av Ukraina februari 2022 har EU uppmanat andra länder att utfärda sanktioner mot rysk olja och gas, även om Ryssland skulle erbjuda rabatterade råvaror.

I stället har länder som Kina och Indien ökat energiimporten från Ryssland och hamstrat både billig råolja och andra energiprodukter.

Under de senaste veckorna har den oberäknelige Donald Trump hotat Indien med extremt höga tullar om landet inte minskar importen av rysk energi. Samtidigt har han uppmanat EU att fördöma importen.

Trump har även sagt att EU bör införa tullar på upp till 100 procent mot Indien och Kina för att de fortsätter köpa rysk råolja.

Svenska skattepengar kan stötta fossil industri utomlands. Dagens PS

Fortsätter köpa mest

Men EU och Europa är fortsatt starkt beroende av Ryssland på energiområdet, trots tre års ansträngningar för att minska beroendet.

Europa fortsätter att vara den största köparen av rysk flytande naturgas, LNG, globalt och tar emot cirka 51 procent av den ryska naturgasen, påpekar Oilprice.

EU är även den största köparen av rysk rörledningsgas och mottagaren av 36 procent av den ryska exporten.

Faktum är att Europa, efter att ha lovat fasa ut all rysk LNG till slutet av 2027, ökade sin import av rysk LNG från 4 miljarder dollar till nästan 5,3 under första halvåret 2025.

Samtidigt uppgick EU:s bilaterala handel med Ryssland till nästan 80 miljarder dollar under 2024, med en import till EU från Ryssland på cirka 42,4 miljarder dollar.

Trumps nya krav på EU: Straffa Kina och Indien. Dagens PS

Indiens premiärminister Narendra Modi menar att EU och USA behandlar Indien orättvist, andra anklagar EU och USA för att hyckla. (Foto: Anupam Nath/AP-TT)
Slagit hårt mot Indien

Parallellt med det har EU infört sanktioner mot det indiska raffinaderiet Nayara, som majoritetsägs av Ryssland, samt förbjudit import av raffinerad olja producerad med indisk råolja, vilket drabbat indiska raffinaderier hårt.

Efter flera månaders tystnad förklarade Indiens premiärminister Narendra Modi i augusti att angreppet på Indien var “oberättigat och orimligt”.

Utrikesministeriets talesperson Randhir Jaiswal förklarade att “liksom alla större ekonomier kommer Indien att vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda sina nationella intressen och ekonomiska säkerhet”.

”Indien tvingas importera”

Jaiswal påpekade att flera länder i väst fortsätter importera rysk energi och anklagade Europa för att ”kapa” alternativa förnödenheter.

”Faktum är att Indien började importera från Ryssland eftersom traditionella förnödenheter omdirigerades till Europa efter konfliktens utbrott”, sade Jaiswal.

“USA uppmuntrade vid den tiden aktivt sådan import för att stärka stabiliteten på de globala energimarknaderna”, tillade han.

“Det är dock avslöjande att just de nationer som kritiserar Indien själva hänger sig åt handel med Ryssland”, betonade han.

Denna dubbelmoral undergräver Trumps diplomatiska mål att sätta press på Putin att avsluta kriget, menar Indiens ledning.

Svenska oljebolaget: Fler sanktioner mot Ryssland stör. Dagens PS

Indien trotsar USA – gasar på med Ryssland. Realtid

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

