"Inga kvinnor": Så stängde religiösa fanatiker Eiffeltornet

”Borde inte ha accepterats”

”Kvinnliga anställda vid Eiffeltornet och hos underleverantörer fick instruktioner om att göra sig osynliga för att kunna välkomna denna delegation”, uppger personalen.

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I uttalandet tillades att ”dessa villkor inte borde ha accepterats”. Enligt tornets webbplats berodde stängningen på ”operativa skäl”.

Frankrikes jämställdhetsminister Aurore Bergé reagerar med ilska på X. ”I Frankrike ber vi inte kvinnor att radera sig själva. Ingen dogm och ingen religion står över republikens lagar”, skriver hon.

Även presidentkandidaten Marine Le Pen kritiserar händelsen och säger att Frankrike ”aldrig kommer att acceptera att kvinnors närvaro begränsas”.

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Sju miljoner besökare per år i Eiffeltornet. Men det krävdes en religiös grupp som inte tål kvinnor för att provocera fram en stängning av tornet. (Foto: Erik Johansen /NTB-TT)

Nu ska det utredas

Ariel Weil, chef för bolaget som driver Eiffeltornet, säger att ”det är uteslutet att acceptera sådana metoder.”

Ledningen och personalrepresentanterna lyckades inte enas om ett omedelbart återöppnande.

”Eiffeltornet är en symbol för Frankrike, och vi anser att det också måste vara ett föredöme när det gäller de värderingar det förmedlar och hur det behandlar sina anställda”, heter det i personalens uttalande.

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Paris vice borgmästare Emmanuel Grégoire förklarar att en utredning ska inledas ”så snart som möjligt”.

I ett inlägg på sociala medier-plattformen X säger han att han är medveten om personalens ilska och att deras missnöje är befogat.

Enligt webbplatsen tar Eiffeltornet emot nästan sju miljoner besökare om året.

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