En religiös grupp krävde att slippa mötas av kvinnor när de besökte Eiffeltornet. Ledningen gick med på det. Det slutade i strejk.
"Inga kvinnor": Så stängde religiösa fanatiker Eiffeltornet
Eiffeltornet stängdes måndag på grund av något som liknar en strejk. Bakgrunden var att ledningen gav order om att kvinnlig personal skulle hålla sig undan vid besöket av en religiös hinduisk organisation, vars medlemmar inte ville möta kvinnor vid besöket.
Följare till den hinduiska organisationen BAPS Swaminarayan Sanstha, som står nära den indiske premiärministern Narendra Modis konservativa hindu-nationalistiska parti – befinner sig i Paris för invigningen av ett nytt hinduiskt tempel.
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Vägrade mötas av kvinnor
Firandet av det omfattade bland annat en parad längs Seine och ett uppträdande av traditionella hinduiska dansare vid Eiffeltornets fot.
Parisbor och turister filmade händelsen, men det hela fick ett abrupt slut när ledningen för Eiffeltornet beordrade kvinnlig personal att lämna platsen eller hålla sig utom synhåll, skriver The Times.
Det fick de kvinnliga anställda att lämna sin arbetsplats. I ett uttalande fördömer Eiffeltornets personal de ”yrkesmässiga instruktioner som ledde till att kvinnliga anställda åsidosattes, ersattes och gjordes osynliga på grund av sitt kön” under delegationens besök.
”Borde inte ha accepterats”
”Kvinnliga anställda vid Eiffeltornet och hos underleverantörer fick instruktioner om att göra sig osynliga för att kunna välkomna denna delegation”, uppger personalen.
I uttalandet tillades att ”dessa villkor inte borde ha accepterats”. Enligt tornets webbplats berodde stängningen på ”operativa skäl”.
Frankrikes jämställdhetsminister Aurore Bergé reagerar med ilska på X. ”I Frankrike ber vi inte kvinnor att radera sig själva. Ingen dogm och ingen religion står över republikens lagar”, skriver hon.
Även presidentkandidaten Marine Le Pen kritiserar händelsen och säger att Frankrike ”aldrig kommer att acceptera att kvinnors närvaro begränsas”.
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Nu ska det utredas
Ariel Weil, chef för bolaget som driver Eiffeltornet, säger att ”det är uteslutet att acceptera sådana metoder.”
Ledningen och personalrepresentanterna lyckades inte enas om ett omedelbart återöppnande.
”Eiffeltornet är en symbol för Frankrike, och vi anser att det också måste vara ett föredöme när det gäller de värderingar det förmedlar och hur det behandlar sina anställda”, heter det i personalens uttalande.
Paris vice borgmästare Emmanuel Grégoire förklarar att en utredning ska inledas ”så snart som möjligt”.
I ett inlägg på sociala medier-plattformen X säger han att han är medveten om personalens ilska och att deras missnöje är befogat.
Enligt webbplatsen tar Eiffeltornet emot nästan sju miljoner besökare om året.
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