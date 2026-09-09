Det brittiska flygkaoset efter att flygledningssystemet kollapsade, kan enligt uppgifter ha berott på ett fel i ett militärt dokument.
Uppgifter: Fel i militärt dokument sänkte hela brittiska flyget
Dagens PS skrev tidigare under dagen om hur kaos i den brittiska flygledningen gav förseningar, 2 000 inställda flighter och utsatte tiotusentals flygresenärer för förseningar.
Felet i det brittiska flygledningssystemet tvingade flygplan över hela landet att stanna på marken. Efterverkningarna kommer att hänga i ett antal dygn framåt.
Kaos i flygtrafiken: ”Något vi aldrig tidigare upplevt”. Dagens PS
Tog lång tid att åtgärda
Onsdag morgon hade fler än 1 900 flighter till och från brittiska flygplatser ställs in och ytterligare hundratals försenats. Flygbolagen räknar med långvariga störningar.
En av orsakerna är att kaoset gör att många flygplan, besättningar och, naturligtvis, passagerare nu befinner sig på ”fel” platser.
Det var vid 13-tiden tisdag problem upptäcktes i systemet för hantering av flygdata hos Nats, National Air Traffic Services.
Felet var sedan inte åtgärdat förrän vid 19-tiden och då hade störningar brett ut sig över hela Storbritannien.
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”Aldrig tidigare upplevt”
Felet hade uppstått hos Nats, National Air Traffic Services, vars chef Martin Rolfe hade svårt att förklara varför felet uppstått.
”Det jag kan säga är att jag inte tror att vi någonsin har sett en sådan här incident inträffa. Det här är alltså något annorlunda, något vi aldrig tidigare har upplevt under våra 50 år i drift”, lät Rolfes försök.
Nu kommer uppgifter om att ett fel i ett militärt dokument orsakade att Nats system kraschade.
Enligt Corriere della Sera orsakades kraschen av att ett militärt dokument, en plan för militära flygningar med felaktiga uppgifter, matades in i systemet.
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Liknar händelse 2023
Dagens händelse är nästan identisk med en som inträffade för tre år sedan, påpekar den italienska sajtens källa.
”Systemet är så komplext att till och med britterna har svårt att hantera det. Dessutom körs det på maxkapacitet.”
Om detta händelseförlopp bekräftas, tyder det på ytterligare en sårbarhet i systemet som inte upptäcktes vid utredningen för tre år sedan.
Enligt den senaste uppdateringen från Cirium ställdes 1 746 flygningar in i Storbritannien under störningens första dag, motsvarande 30,1 procent av det planerade schemat.
Följande dag ställdes ytterligare 347 flygningar in, 5,91 procent av totalen.
Totalt ställdes 2 093 flygningar in, en siffra som väntas stiga, och som lämnade cirka 315 000 passagerare strandsatta.