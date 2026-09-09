Uppgifter: Fel i militärt dokument sänkte hela brittiska flyget

Felet i det brittiska flygledningssystemet tvingade flygplan över hela landet att stanna på marken. Efterverkningarna kommer att hänga i ett antal dygn framåt.

Kaos i flygtrafiken: ”Något vi aldrig tidigare upplevt”. Dagens PS

Tog lång tid att åtgärda

Onsdag morgon hade fler än 1 900 flighter till och från brittiska flygplatser ställs in och ytterligare hundratals försenats. Flygbolagen räknar med långvariga störningar.

En av orsakerna är att kaoset gör att många flygplan, besättningar och, naturligtvis, passagerare nu befinner sig på ”fel” platser.

Det var vid 13-tiden tisdag problem upptäcktes i systemet för hantering av flygdata hos Nats, National Air Traffic Services.

Felet var sedan inte åtgärdat förrän vid 19-tiden och då hade störningar brett ut sig över hela Storbritannien.

Klart nu: Satsar 28 miljarder på att bygga ut flygplatsen. Dagens PS