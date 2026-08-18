Här är plånboksfrågan som förenar svenska väljare

I undersökningen svarar 58 procent att frågor som påverkar den egna ekonomin är ganska eller mycket viktiga för deras partival.

Allra högst på önskelistan står lägre levnadskostnader. När deltagarna fick ange flera områden som politikerna bör prioritera valde 51 procent åtgärder som sänker hushållens kostnader.

”Levnadskostnader är den viktigaste privatekonomiska valfrågan, men synen på lösningarna skiljer sig åt. Män lyfter oftare lägre skatter medan kvinnor föredrar högre bidrag och ersättningar eller en kombination av skatter och bidrag”, säger Arturo Arques, Swedbank och Sparbankernas privatekonom, i ett pressmeddelande.

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Sämre ekonomi gör plånboken viktigare

På det stora hela ser svenskarnas ekonomi förhållandevis stabil ut. Sju av tio beskriver sin privatekonomi som ganska eller mycket god. 12 procent uppger att ekonomin är dålig medan 18 procent svarar att den varken är god eller dålig.

Bakom genomsnittet döljer sig förstås stora skillnader.

Bland personer med en månadsinkomst under 25 000 kronor upplever endast 41 procent att ekonomin är god. I gruppen som tjänar minst 35 000 kronor är motsvarande andel 83 procent.

Ju mer pressad ekonomin är, desto tyngre väger också plånboken i valet. Bland dem som beskriver sin ekonomi som mycket god anser 54 procent att privatekonomiska frågor är viktiga för partivalet. Bland dem med mycket dålig ekonomi stiger andelen till 72 procent.

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”Hushållen är ingen homogen grupp. Ekonomiska frågor blir särskilt viktiga för dem som har små marginaler och en mer pressad ekonomi”, konstaterar Arques.

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