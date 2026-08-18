Skatter, bidrag eller högre pensioner? Svenska väljare är långt ifrån överens om lösningarna. Ändå finns det en plånboksfråga som förenar fler än någon annan.
Här är plånboksfrågan som förenar svenska väljare
Privatekonomin kan få stor betydelse när svenskarna väljer parti i riksdagsvalet. Det visar rapporten När plånboken möter politiken från Swedbank och Sparbankerna.
I undersökningen svarar 58 procent att frågor som påverkar den egna ekonomin är ganska eller mycket viktiga för deras partival.
Allra högst på önskelistan står lägre levnadskostnader. När deltagarna fick ange flera områden som politikerna bör prioritera valde 51 procent åtgärder som sänker hushållens kostnader.
”Levnadskostnader är den viktigaste privatekonomiska valfrågan, men synen på lösningarna skiljer sig åt. Män lyfter oftare lägre skatter medan kvinnor föredrar högre bidrag och ersättningar eller en kombination av skatter och bidrag”, säger Arturo Arques, Swedbank och Sparbankernas privatekonom, i ett pressmeddelande.
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Sämre ekonomi gör plånboken viktigare
På det stora hela ser svenskarnas ekonomi förhållandevis stabil ut. Sju av tio beskriver sin privatekonomi som ganska eller mycket god. 12 procent uppger att ekonomin är dålig medan 18 procent svarar att den varken är god eller dålig.
Bakom genomsnittet döljer sig förstås stora skillnader.
Bland personer med en månadsinkomst under 25 000 kronor upplever endast 41 procent att ekonomin är god. I gruppen som tjänar minst 35 000 kronor är motsvarande andel 83 procent.
Ju mer pressad ekonomin är, desto tyngre väger också plånboken i valet. Bland dem som beskriver sin ekonomi som mycket god anser 54 procent att privatekonomiska frågor är viktiga för partivalet. Bland dem med mycket dålig ekonomi stiger andelen till 72 procent.
”Hushållen är ingen homogen grupp. Ekonomiska frågor blir särskilt viktiga för dem som har små marginaler och en mer pressad ekonomi”, konstaterar Arques.
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Män och kvinnor väljer olika vägar
Även om levnadskostnaderna förenar många väljare finns en tydlig skiljelinje kring vad politikerna bör göra åt dem.
Av männen vill 36 procent att politiken prioriterar lägre skatter. Bland kvinnorna är andelen 22 procent. Kvinnor föredrar i stället oftare högre bidrag och ersättningar eller en kombination av bidrag och skattesänkningar.
Skillnaderna märks också i andra frågor. Kvinnor lyfter oftare ekonomiska klyftor, jämställda inkomster och trygghet vid sjukdom eller arbetslöshet. Män pekar oftare på privat sparande och bättre villkor för företagande.
Bostad för unga – pension för äldre
Vilken fråga som känns mest angelägen beror dessutom på var i livet man befinner sig.
Bland personer mellan 18 och 34 år vill 43 procent att politikerna ska göra det enklare att få tag på en bostad. För äldre är det i stället pensionen som står i centrum. Bland 65-74-åringar anger 46 procent högre pensioner som den enskilt viktigaste privatekonomiska frågan.
Rapporten visar därmed en väljarkår som är ganska enig om problemet, men betydligt mer splittrad om lösningen. Många vill helt enkelt få mer kvar i plånboken. Frågan är om vägen dit går genom lägre skatter, högre bidrag eller något helt annat.
Undersökningen bygger på 3 100 intervjuer med personer mellan 18 och 74 år. Intervjuerna genomfördes i Sifopanelen mellan den 27 juli och den 5 augusti 2026.
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