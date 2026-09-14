Rekorddyr el när vinden mojnar

Det är de vanliga faktorerna som styr de numer extra höga elpriserna. Ännu dyrare gas, halva kärnkraftsflottan på årlig inspektion, klent med vatten i magasinen.

”De främsta orsakerna, förutom orsakerna ovan, är låg vindkraftsproduktion i kombination med ledningsavbrott”, skriver Svenska Kraftnät i sin veckouppdatering om läget på elmarknaden.

Mellan klockan 19.30 och 19.45 kostar elen 8,98 kronor/kWh i elområde 4 (södra Götaland), enligt elbörsen Nord Pool. Pristopparna slår främst mot de som har rörligt kvartspris. Å andra sidan, om man kan styra sin förbrukning går det att undvika de värsta extremerna.

Högre 2022

Kvällens kvartspris är rekordhögt. Men om man slår ihop fyra kvartar till en timme noterades ett högre pris under elkrisåret 2022, enligt elhandelsbolaget Bixias analytiker Johan Sigvardsson.

Snittpriset över dygnet i Sydsverige ligger på drygt 3 kronor, också det ovanligt högt. I övriga landet är dygnspriserna lägre men ändå på förhöjda nivåer, mellan 1,10 i norr till 1,60 kronor i Svealand.

Lindring senare

På tisdagen blir det viss lindring, ner till 1,60 kronor/kWh i elområde 4 och 35 öre i Norrland (prisområde 1 och 2) och 1 krona i elområde 3.

”Bättre i morgon och resten av veckan då mer vind är att vänta, både här hemma och på kontinenten”, skriver Johan Sigvardsson i en kommentar till TT.

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Ovanpå själva elpriset tillkommer elskatt, moms och nätavgift på en bra bit över en krona/kWh.