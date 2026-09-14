En ubåt med 67 ton kvicksilver ombord sänktes på norsk vatten 1945. Nu läcker behållarna och Norge måste agera.
Ubåten sjönk med 67 ton kvicksilver: Nu läcker behållarna
U-864 var en ubåt av typen IXD2, byggd i tyska Bremen hösten1943. Den skulle gå via Norge till Japan med specialister och krigsmateriel ombord, bland annat komponenter och tekniska ritningar till jetflygplan.
Men ubåten sänktes av en torped från brittiska ubåten HMS Venturer. Attacken är än i dag det enda kända fallet där en ubåt i undervattensläge sänkt en annan ubåt i undervattensläge.
Samtliga 73 personer ombord omkom, bland dem två japanska ingenjörer.
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Gensköts av britter
U-864 hade påbörjat sin resa i februari 1945, men tvingades återvända till Bergen på grund av en trasig dieselmotor.
Brittiska myndigheter hade dekrypterat tysk radiotrafik och skickat ut HMS Venturer för att genskjuta fartyget.
Enligt norska Kustverkets dokumentation träffade torpeden ubåten midskepps och slet den i två delar. Vrakdelarna sjönk till ett djup på cirka 150 meter och så långt är det här bara marin historia och krigshistoria.
Slog larm till Norge 2003
Men sent 1990-tal började tyska forskare samla information om fartygets unika last och rapporterade till norska miljömyndigheter 2003, samma år som örlogsfartyget KNM Tyr lokaliserade vraket.
Kvicksilver i stora mängder finns ombord, var budskapet. En avkodad japansk order gällande 1 867 behållare hade hittats i brittiska krigsarkiv.
En fullständig last av denna storlek motsvarar 65-67 ton flytande kvicksilver.
Därmed sitter Norge med ett rejält problem, beläget på 150 meters djup två nautiska mil väster om ön Fedje, konstaterar tyska Forschung und Wissen.
28 augusti i år överlämnade norska Kustverket sin slutliga rekommendation till ansvariga.
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Kvicksilver bryts inte ned
Kvicksilver är flytande vid rumstemperatur, avdunstar lätt och verkar som nervgift även i små mängder.
I havsvatten omvandlar mikroorganismer metallen till metylkvicksilver, som anrikas i näringskedjan och når människor via att man äter fisk.
”En last på flera tiotals ton på havsbotten utgör därför inte bara en historisk angelägenhet utan också en långsiktig miljörisk, eftersom grundämnet inte bryts ned”, konstaterar den tyska sajten.
I juni 2026 besökte tekniken platsen där lasten ligger för första gången. En första undersökning visade att omkring 80 procent av behållarna med kvicksilver var skadade och läckte.
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Två komplicerade alternativ
Myndighetens slutliga rekommendation blev en omedelbar övertäckning av platsen där ubåten sjönk.
Beslutet ligger nu hos handels- och fiskeridepartementet för ett slutgiltigt avgörande. Alternativen är två och inget av dem är en ”quick fix”.
Ett skyddslager vid en övertäckning kräver övervakning under decennier – en bärgning skulle ta åratal och kräva teknik som i vissa delar ännu inte finns.
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