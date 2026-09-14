Ubåten sjönk med 67 ton kvicksilver: Nu läcker behållarna

Men ubåten sänktes av en torped från brittiska ubåten HMS Venturer. Attacken är än i dag det enda kända fallet där en ubåt i undervattensläge sänkt en annan ubåt i undervattensläge.

Samtliga 73 personer ombord omkom, bland dem två japanska ingenjörer.

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Gensköts av britter

U-864 hade påbörjat sin resa i februari 1945, men tvingades återvända till Bergen på grund av en trasig dieselmotor.

Brittiska myndigheter hade dekrypterat tysk radiotrafik och skickat ut HMS Venturer för att genskjuta fartyget.

Enligt norska Kustverkets dokumentation träffade torpeden ubåten midskepps och slet den i två delar. Vrakdelarna sjönk till ett djup på cirka 150 meter och så långt är det här bara marin historia och krigshistoria.

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