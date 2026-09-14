Trump till nytt angrepp mot krav på AI-broms

”Den enda kontroll eller ’skyddsräcken’ som AI behöver är en stark och smart (högt IQ) president och det har USA, i övermått!”, skriver Trump i ett inlägg på Truth Social.

Utspelet är det senaste där den amerikanske presidenten tonar ner behovet av att bromsa AI, något som flera branschtoppar – bland dem Open AI:s Sam Altman, entreprenören och miljardären Elon Musk och Anthropics vd Dario Asmodei – efterlyst de senaste dagarna med hänvisning till säkerhetsrisker.

Donald Trump pekar i inlägget särskilt ut Amodei och Anthropic, som Pentagon försökt bryta avtal med sedan bolaget hamnat i konflikt med försvarsdepartementet.