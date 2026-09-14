Finland ansluter sig till Frankrike och initiativet för ”kärnvapenavskräckning”. Det sprider sig och nu har tio länder anslutit sig.
Finland säger ja till fransk kärnvapenoffensiv
Det finska försvarsdepartementet meddelar att ”konfidentiella diskussioner” lett till att Finland får ta del av det som kallas ”Frankrikes kärnvapenavskräckning”, som inte är tänkt att ersätta eller överlappa Natos, enligt departementet.
Finland har ändrat sina lagar och gjort sig till ett än mer strategiskt mål för attacker genom att tillåta kärnvapen på sitt territorium.
Nu ansluter man sig dessutom till det franska initiativet för så kallad kärnvapenavskräckning.
USA-Iran: Nu skapas ny kärnvapenallians. Dagens PS
Lanserades av Macron i mars
Initiativet beskrivs som ett samarbete där Finland enligt ett pressmeddelande ”fört konfidentiella diskussioner med Frankrike om initiativet både på högsta politiska nivå och på tjänstemannanivå”, enligt vad HBL citerar.
rankrikes president Emmanuel Macrons lanserade i mars ett initiativ om en europeisk dimension av landets kärnvapenavskräckning.
Försvarsminister Antti Häkkänen uppger i ett pressmeddelande att Frankrikes initiativ stärker ”Europas allt aktivare grepp i fråga om försvaret”.
”Ska stärka säkerheten”
”Syftet med initiativet är att stärka säkerheten och försvarets avskräckning i hela Europa”, konstaterar Häkkänen.
”Deltagandet var naturligt också därför att de oss närstående länderna Norge, Sverige och Danmark redan var med i initiativet”, säger han.
Enligt Häkkänen främjar Frankrikes självständiga kärnvapenavskräckning alliansens och Europas övergripande säkerhet. Varje land avgör i vilken takt de deltar.
”Frankrike ålägger inte länderna som deltar några skyldigheter som motsvarar ett kollektivt försvar. Frankrike har inte heller för avsikt att be dem som deltar i initiativet att delta i kostnaderna för upprätthållandet av sin kärnvapenavskräckning”, säger Häkkänen.
Stormakterna slåss redan på framtidens slagfält. Dagens PS
Ska konkretisera i närtid
Finlands försvarsförvaltning ska inleda fördjupade diskussioner med Frankrike om hur samarbetet konkret ska framskrida.
Finlands försvarsminister anser sig ändå veta att samarbetet kan innebära gemensam övningsverksamhet eller, ”i extrema fall”, tillfällig närvaro av delar av det franska strategiska flygvapnet i ett allierat land.
Därpå följer, naturligtvis, påståendet att en intensifierad satsning och uppslutning bakom kärnvapen inte innebär att man orienterar sig från de internationella avtal som gäller kring icke-spridning och provstopp.
Finlands ja till Frankrikes kärnvapenavskräckning innebär att det nu är tio länder som hukar sig gemensamt under det franska kärnvapenparaplyet i en tro på ökad säkerhet.
Ubåten sjönk med 67 ton kvicksilver: Nu läcker behållarna. Dagens PS