Finland säger ja till fransk kärnvapenoffensiv

Finland har ändrat sina lagar och gjort sig till ett än mer strategiskt mål för attacker genom att tillåta kärnvapen på sitt territorium.

Nu ansluter man sig dessutom till det franska initiativet för så kallad kärnvapenavskräckning.

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Lanserades av Macron i mars

Initiativet beskrivs som ett samarbete där Finland enligt ett pressmeddelande ”fört konfidentiella diskussioner med Frankrike om initiativet både på högsta politiska nivå och på tjänstemannanivå”, enligt vad HBL citerar.

rankrikes president Emmanuel Macrons lanserade i mars ett initiativ om en europeisk dimension av landets kärnvapenavskräckning.

Försvarsminister Antti Häkkänen uppger i ett pressmeddelande att Frankrikes initiativ stärker ”Europas allt aktivare grepp i fråga om försvaret”.

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