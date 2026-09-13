Tre räntebesked på 11 dagar styr börsen efter valet

Oljan skriver manus

Det som styr det kommande året är inte svenskt.

Nordsjöoljan nådde knappt 108 dollar fatet i torsdags efter att Huthirörelsen tagit hamnstaden Mocka, samtidigt som Saudiarabiens produktion föll 23 procent i augusti.

Den amerikanska tioårsräntan stängde strax under 5 procent i fredags, ECB höjde i torsdags till 2,5 procent och Freya Beamish på TS Lombard talar om en ny global makroekonomisk regim.

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Tre räntebesked på elva dagar

Först Federal Reserve på onsdag. Efter att kärninflationen steg 0,3 procent i augusti, mer än väntat, prisar marknaden in 87 procents sannolikhet för höjning till 3,75 till 4 procent.

Det blir årets första höjning och den första under Kevin Warsh, trots att Donald Trump öppet motsätter sig den.

Sedan Bank of Japan på fredag, där Bloomberg uppger att banken lutar åt att höja med 0,25 procentenheter. Yenen har stärkts över 6 procent mot dollarn sedan slutet av juli, precis den rörelse Longview pekar på.

Riksbanken kommer sist, den 24 september, och står i en annan värld. KPIF låg på 0,7 procent i augusti och vice riksbankschef Per Jansson säger att banken har utrymme att avvakta.

Räntegapet, 75 punkter mot ECB och två procentenheter mot Fed, har pressat kronan till 9,70 mot dollarn.

Kronan är valets enda kanal

Om valet alls når börsen är det via kronan, och bara om regeringsbildningen drar ut på tiden. SEB räknar med att räntor och krona påverkas relativt lite av valresultatet.

Bankens seniorekonom Robert Bergqvist är mindre lugn. ”När världen förändras så mycket kan vi inte sitta med ett politiskt vakuum”, säger han. Smärtgränsen går där Riksbanken blir nervös över importerad inflation, ”kanske tre, fyra månader” bort.

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Vallöftena väger tyngre för statsfinanserna än för börsen. SEB:s chefsekonom Jens Magnusson väntar sig en ganska hård krasch för löftena när försvaret ska finansieras, oavsett vem som bildar regering.

OMXS30 hade den 4 september stigit 16 procent i år inklusive utdelningar. S&P 500 stängde i fredags på 7 657 efter fyra raka nedgångsdagar.

Svaret kommer inte från Valmyndigheten i natt, utan från Washington på onsdag, Tokyo på fredag och Riksbanken den 24 september.