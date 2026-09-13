Rösterna räknas två gånger – så går det till

De preliminära resultaten publiceras löpande när valdistrikten rapporterar in.

Enligt Valmyndigheten väntas de första siffrorna komma in runt klockan 21 på valkvällen. Framåt 22.30, eller när tillräckligt många distrikt har rapporterat, publiceras en första preliminär mandatfördelning mellan partier i riksdagen.

Måndagen efter valdagen, den 14 september, påbörjar länsstyrelserna den slutliga rösträkningen, där alla röster inklusive personröster kontrolleras – och räknas på nytt. Det slutliga valresultatet för riksdagen beräknas vara klart drygt en vecka efter valdagen.

Den preliminära rösträkningen fortsätter på onsdagen den 16 september. Då räknas bland annat sena förtidsröster och utlandsröster som inte hann komma fram före valdagen.

Både rösträkningen i vallokalen och den slutliga rösträkningen hos länsstyrelsen är offentliga, vilket innebär att vem som helst har rätt att vara på plats och titta.