Kommentar: Den amerikanska tioårsräntan, ofta kallad världens viktigaste ränta, passerade på måndagen 5 procent för första gången sedan oktober 2023. Samma morgon höjde SBAB sina bundna boräntor, och de två händelserna hänger ihop.
Världens viktigaste ränta över 5 procent och slår mot svenska boräntor
Räntan på USA:s tioåriga statsobligation låg klockan 16.15 svensk tid på 5,0018 procent enligt dataleverantören Infront, rapporterar E24. Under förmiddagen i New York nådde den som högst 5,012 procent. Trettioåringen låg samtidigt på 5,38 procent.
Senast tioåringen passerade 5 procent var den 23 oktober 2023. Dessförinnan får man gå tillbaka till augusti 2007.
Räntan kallas världens viktigaste eftersom den sätter priset på långa pengar överallt. Stiger den i USA följer långräntorna i Europa efter, och Storbritannien och Australien ligger nu också över 5 procent.
Den svenska tioåringen steg på måndagen till 3,24 procent, upp 0,71 procentenheter på ett år.
Tre krafter bakom uppgången
Bakom räntelyftet ligger oljan, inflationen och en växande kö av låntagare.
Brent-oljan handlades på måndagen till 108 dollar fatet sedan Saudiarabien stängt en central exportpipeline.
Inflationen i USA låg i augusti kvar på 3,4 procent, och marknaden prissätter nu en höjning från Federal Reserve på onsdag med 90 procents sannolikhet. Det vore den första höjningen i år, från dagens 3,75 procent.
Goldman Sachs vände i helgen från oförändrad ränta till höjning. ”Rapporten påverkade knappt vår inflationssyn, men pressade upp marknadens prissättning av en höjning till nästan 90 procent, tillräckligt högt för att FOMC sannolikt vill undvika den marknadsreaktion som skulle följa på att ligga still”,
skrev bankens chefsekonom David Mericle på söndagskvällen enligt Yahoo Finance.
Veteranstrategen Ed Yardeni ser en höjning som något som kan dämpa långräntorna. ”En höjning den här veckan skulle bidra till att återställa Feds trovärdighet som inflationsbekämpare och kan lätta en del av trycket uppåt på de långa räntorna”, skrev han i en analys på söndagen.
Staten och AI konkurrerar om samma pengar
Den tredje kraften är utbudet av obligationer. USA:s statsskuld passerade i förra veckan 40 000 miljarder dollar, och bara räntekostnaderna har redan passerat hela försvarsbudgeten. Samtidigt lånar techjättarna enorma belopp för att bygga datacenter.
”Det är inte bara staten som går med underskott och använder mycket pengar. Det är också andra som konkurrerar om långa lån”, säger Nils Kristian Knudsen, chefsstrateg på Handelsbanken, till E24.
Han ser inga tecken på att Washington vill höja skatter eller minska utgifterna. ”Det är snarare motsatsen som sker.”
Finansminister Scott Bessent tredubblade i onsdags statens återköp av obligationer till 6 miljarder dollar för att pressa ned räntorna. Tioåringen steg ändå.
Så slår det mot din boränta
Bundna bolån prissätts mot just de långa marknadsräntorna. Därför kom SBAB:s höjning samma morgon som tioåringen nådde 5 procent.
SBAB höjde räntorna på bolån med ett till tio års bindningstid med 0,15 till 0,25 procentenheter. Tvåårsräntan ligger nu på 3,89 procent, femårsräntan på 4,19 procent och tioårsräntan på 4,59 procent. Den rörliga tremånadersräntan lämnades kvar på 3,15 procent.
”Den senaste tidens uppgång i de längre marknadsräntorna har medfört högre kostnader för vår finansiering och därför behöver vi nu justera upp bolåneräntorna”, säger SBAB:s vd Mikael Inglander i ett pressmeddelande.
Skillnaden mellan rörligt och bundet är nu över en procentenhet. Det är marknadens sätt att säga att den rörliga räntan också ska upp.
Riksbanken lämnar besked den 24 september, och SBAB räknar sedan tidigare med två höjningar av styrräntan i år, från 1,75 till 2,25 procent. Banken bedömer att den rörliga boräntan då stiger med en halv procentenhet till omkring 3,2 procent i början av nästa år.
Kronan försvagades samtidigt. Dollarn kostade 9,78 kronor vid svensk stängning mot 9,68 i fredags, vilket gör bensin, elektronik och utlandsresor dyrare.
Så slår det mot ditt sparande
För dig som sparar betyder högre långräntor att befintliga obligationsfonder tappar i värde, samtidigt som nya räntesparanden ger mer. När säkra amerikanska statspapper ger 5 procent blir det enligt Knudsen mer lockande att lägga pengar där än i aktier.
Yardeni konstaterar att en sådan ränteuppgång normalt räcker för att bryta en global tjurmarknad i aktier, men att det inte har skett ännu eftersom bolagsvinsterna fortsätter att stiga.
Samma mekanism gjorde att räntechocken i Japan nådde svenska bolån i augusti, och att börsen får det tuffare när räntorna stiger globalt.
Tre räntebesked på elva dagar
Fed på onsdag, Bank of Japan på fredag och Riksbanken den 24 september. De tre räntebeskeden på elva dagar avgör om långräntorna får lugna sig eller fortsätter uppåt, och hur snabbt din rörliga ränta följer efter.
Har du ett bundet lån som löper ut i höst är måndagens höjning den nya utgångspunkten, inte ett undantag.