Världens viktigaste ränta över 5 procent och slår mot svenska boräntor

Staten och AI konkurrerar om samma pengar

Den tredje kraften är utbudet av obligationer. USA:s statsskuld passerade i förra veckan 40 000 miljarder dollar, och bara räntekostnaderna har redan passerat hela försvarsbudgeten. Samtidigt lånar techjättarna enorma belopp för att bygga datacenter.

”Det är inte bara staten som går med underskott och använder mycket pengar. Det är också andra som konkurrerar om långa lån”, säger Nils Kristian Knudsen, chefsstrateg på Handelsbanken, till E24.

Han ser inga tecken på att Washington vill höja skatter eller minska utgifterna. ”Det är snarare motsatsen som sker.”

Finansminister Scott Bessent tredubblade i onsdags statens återköp av obligationer till 6 miljarder dollar för att pressa ned räntorna. Tioåringen steg ändå.

Så slår det mot din boränta

Bundna bolån prissätts mot just de långa marknadsräntorna. Därför kom SBAB:s höjning samma morgon som tioåringen nådde 5 procent.

SBAB höjde räntorna på bolån med ett till tio års bindningstid med 0,15 till 0,25 procentenheter. Tvåårsräntan ligger nu på 3,89 procent, femårsräntan på 4,19 procent och tioårsräntan på 4,59 procent. Den rörliga tremånadersräntan lämnades kvar på 3,15 procent.

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”Den senaste tidens uppgång i de längre marknadsräntorna har medfört högre kostnader för vår finansiering och därför behöver vi nu justera upp bolåneräntorna”, säger SBAB:s vd Mikael Inglander i ett pressmeddelande.

Skillnaden mellan rörligt och bundet är nu över en procentenhet. Det är marknadens sätt att säga att den rörliga räntan också ska upp.

Riksbanken lämnar besked den 24 september, och SBAB räknar sedan tidigare med två höjningar av styrräntan i år, från 1,75 till 2,25 procent. Banken bedömer att den rörliga boräntan då stiger med en halv procentenhet till omkring 3,2 procent i början av nästa år.

Kronan försvagades samtidigt. Dollarn kostade 9,78 kronor vid svensk stängning mot 9,68 i fredags, vilket gör bensin, elektronik och utlandsresor dyrare.

Så slår det mot ditt sparande

För dig som sparar betyder högre långräntor att befintliga obligationsfonder tappar i värde, samtidigt som nya räntesparanden ger mer. När säkra amerikanska statspapper ger 5 procent blir det enligt Knudsen mer lockande att lägga pengar där än i aktier.

Yardeni konstaterar att en sådan ränteuppgång normalt räcker för att bryta en global tjurmarknad i aktier, men att det inte har skett ännu eftersom bolagsvinsterna fortsätter att stiga.

Samma mekanism gjorde att räntechocken i Japan nådde svenska bolån i augusti, och att börsen får det tuffare när räntorna stiger globalt.

Tre räntebesked på elva dagar

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Fed på onsdag, Bank of Japan på fredag och Riksbanken den 24 september. De tre räntebeskeden på elva dagar avgör om långräntorna får lugna sig eller fortsätter uppåt, och hur snabbt din rörliga ränta följer efter.

Har du ett bundet lån som löper ut i höst är måndagens höjning den nya utgångspunkten, inte ett undantag.