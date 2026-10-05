Retorik när du söker jobb – lär av de gamla grekerna

Retorik kan förbättra ditt CV

På samma sätt räcker det sällan att du skriver att du är driven, kreativ och eller att du är bra på att hålla fokus. Eller det som är så populärt just nu, att ha AI-fluency. Här kommer logos in. Vad har du faktiskt gjort som backar upp dina fina ord. Vilka resultat har du skapat och vilka situationer har du löst och så vidare.

Om det inte framgår riskerar det bara kännas som fluff. När du kan visa det i stället för att bara påstå det blir din kommunikation mer övertygande. Det är också en viktig del av retoriken: att inte bara säga något, utan att ge mottagaren anledning att tro på att det du skriver eller säger är sant.

Känslorna är också viktiga

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Sedan har vi pathos, känslorna. Det kan låta märkligt i samband med ett CV att du ska väcka känslor. Ja utan känslor blir din presentation platt. Samtidigt betyder det inte att du ska spela på känslor för mycket eller att överdriva.

Det handlar snarare om att människor inte är robotar även om mycket av rekrytering idag sköts av AI. Vi minns berättelser, konkreta exempel och människor som känns trovärdiga och autentiska. Ett CV eller en LinkedIn-profil som bara radar upp kompetenser kan vara korrekt utan att vara särskilt minnesvärd.

Retorik på LinkedIn

Det blir ännu tydligare på LinkedIn. Där publicerar många inlägg om sin framgångsrika karriär. Många använder AI för att formulera sina texter. Resultatet blir ofta professionellt, välskrivet och absolut grammatiskt hög klass. Men också ofta mer eller mindre lika och lite stelt. Få sticker ut när många använder samma hjälpmedel.

Det är här retorik blir värdefullt. För frågan är inte bara om texten är välskriven. Frågan är vem som talar, vad personen egentligen vill säga och varför någon annan ska bry sig. Det kan vara mer värt att göra en livestream och tala från hjärtat även om allt i filmen inte blir perfekt. För det känns mer äkta och fler stannar upp i flödet.

På jobbintervjun

Samma sak gäller jobbintervjun. Du som kandidat kan ha exakt rätt utbildning och erfarenhet men ändå ha svårt för att förmedla ditt värde. En annan kan vara mindre självklar på pappret men vara väldigt bra på att berätta om sina erfarenheter, ge konkreta exempel och skapa förtroende i rummet.

Det betyder inte att retorik kan ersätta kompetens. Men kompetens som inte kan kommuniceras riskerar att bli svårare för andra att upptäcka. Därför är retorik en underskattad kunskap när man söker jobb. Lägg tid på att försöka förstå vem du är som du ska tala med och hur denne ska uppfatta vad det är du kan bidra med. Träna gärna med någon innan och få dennes feedback.

AI gör retorik ännu mer aktuell

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AI kan hjälpa dig att skriva ett bättre CV. Den kan föreslå formuleringar, strukturera erfarenheter och hjälpa dig att förbereda intervjusvar. Men AI kan inte automatiskt avgöra exakt hur du ska sälja in dig själv. Du behöver vara källkritisk och vara alert så att det som är kärnan i dig kommuniceras på ett sätt så det känns rätt.

Ibland är det bra att blicka bakåt för att kunna hitta vägen framåt. De gamla grekerna hade inte AI till hjälp och ändå var de mästare på att kommunicera.

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