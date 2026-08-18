En tysk domstol dömer en ukrainsk man till fängelse för spionage för Rysslands räkning och för att ha förberett sabotage.
Ukrainare dömd i Tyskland som rysk spion
En tysk domstol har nu dömt en man från Ukraina till fängelse i ett år och tre månader.
Domskälen är att mannen har koppling till ryskt sabotage och ska ha spionerat för Rysslands räkning samt förberett sabotage.
Tyskland är en nära allierad till Ukraina i kampen mot Ryssland och har varit mycket aktivt mot misstänkta sabotage- och spionageoperationer från rysk sida.
Nu har alltså en tysk domstol, i Stuttgart, dömt en ukrainsk medborgare till fängelse för spionage för Ryssland.
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Frikänner två andra
Samtidigt frikänner domstolen två andra ukrainska män åtalade i samma komplott, skriver Euronews.
Åtalet gäller testpaket med GPS-sändare som skickats till Ukraina, enligt domstolen med syftet att ”störa transporter och infrastruktur”.
Domstolen uppgav att den 30-årige ukrainare som dömdes till fängelse, och senast varit bosatt i Schweiz, gjort sig skyldig till ”spionage i syfte att utföra sabotage”.
30-åringen har suttit häktad länge och med det milda straff han fick av domstolen har han nu frigivits efter att ha avtjänat straffet i häkte.
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”Planerad sabotageaktion”
Handelsblatt konstaterar i sitt referat av rättegången och domsluten att de ukrainska männen greps i Konstanz, Köln och den schweiziska kantonen Thurgau.
Enligt den federala åklagarmyndighetens utredning ingick de i en planerad sabotageaktion riktad mot transportlederna hos ett paketleveransföretag.
De två paket de skickade – med GPS-sändare – ska de ha fått order att sända via en rysk underrättelsetjänst och med hjälp av mellanhänder i ukrainska Mariupol.
Syftet ska ha varit att inhämta information kring det aktuella paketföretagets rutter och transportupplägg.
Enligt utredarna var nästa steg i planen att de tilltalade skulle skicka paket med brandanordningar som var konstruerade för att antändas under transporten.
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”Orsaka maximal skada”
Den federala åklagarmyndigheten uppger att paketen var avsedda att ”antändas i Tyskland eller under transport till delar av Ukraina som inte är ockuperade av Ryssland, och orsaka maximal skada i syfte att undergräva allmänhetens trygghetskänsla”.
De tre männen ska ha kommit överens om att skicka paketen, skriver Handelsblatt.
Enligt åtalet avslöjades de dock medan de fortfarande befann sig i förberedelsefasen för attackerna.
Tidigare under augusti upptäcktes en sprängämnesladdad drönare nära ett ukrainskt fraktflygplan på flygplatsen Leipzig-Halle, ett viktigt nav för transport av militär utrustning.
Inrikesminister Alexander Dobrindt beskrev händelsen som ett ”hybridanfallsscenario” som potentiellt involverade en ”främmande makt”, men nämnde inte Ryssland vid namn.