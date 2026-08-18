Ukrainare dömd i Tyskland som rysk spion

”Planerad sabotageaktion”

Handelsblatt konstaterar i sitt referat av rättegången och domsluten att de ukrainska männen greps i Konstanz, Köln och den schweiziska kantonen Thurgau.

Enligt den federala åklagarmyndighetens utredning ingick de i en planerad sabotageaktion riktad mot transportlederna hos ett paketleveransföretag.

De två paket de skickade – med GPS-sändare – ska de ha fått order att sända via en rysk underrättelsetjänst och med hjälp av mellanhänder i ukrainska Mariupol.

Syftet ska ha varit att inhämta information kring det aktuella paketföretagets rutter och transportupplägg.

Enligt utredarna var nästa steg i planen att de tilltalade skulle skicka paket med brandanordningar som var konstruerade för att antändas under transporten.

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Nyligen hittades en misstänkt rysk drönare nära ett ukrainskt plan vid flygplatsen i Leipzig. Nu döms en ukrainsk man för spionage för Ryssland. (Foto: Hendrik Schmidt /AP-TT)

”Orsaka maximal skada”

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Den federala åklagarmyndigheten uppger att paketen var avsedda att ”antändas i Tyskland eller under transport till delar av Ukraina som inte är ockuperade av Ryssland, och orsaka maximal skada i syfte att undergräva allmänhetens trygghetskänsla”.

De tre männen ska ha kommit överens om att skicka paketen, skriver Handelsblatt.

Enligt åtalet avslöjades de dock medan de fortfarande befann sig i förberedelsefasen för attackerna.

Tidigare under augusti upptäcktes en sprängämnesladdad drönare nära ett ukrainskt fraktflygplan på flygplatsen Leipzig-Halle, ett viktigt nav för transport av militär utrustning.

Inrikesminister Alexander Dobrindt beskrev händelsen som ett ”hybridanfallsscenario” som potentiellt involverade en ”främmande makt”, men nämnde inte Ryssland vid namn.

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