Bostadsreformen föll – nu går Spanien till nyval

Med Junts avhopp tappar regeringen därmed sin majoritet i parlamentet. På fredagen röstade 178 ledamöter mot det ena dekretet, medan 172 röstade för. Det andra dekretet föll också.

Efter att ha tänkt igenom saken över helgen ser den socialistiska regeringen ingen annan väg framåt än att kalla till nyval.

”Nu är det upp till er”, säger Pedro Sánchez om Spaniens nyval i ett tv-sänt tal på måndagen.

Stor demonstration i helgen

Bostadsfrågan har blivit allt mer explosiv i Spanien. Missnöjet växte kraftigt efter vräkningen av 87-åriga Maricarmen Abascal från hennes bostad i Madrid, som Dagens PS tidigare rapporterat om.

Enligt The Guardian hade hon bott där i 70 år och fått besked om en hyreshöjning på 230 procent efter att lägenheten köpts av en investeringsfond. Händelsen bidrog till omfattande protester runt om i landet.

I Madrid deltog tiotusentals människor i en demonstration under helgen. Myndigheterna uppskattade deltagandet till omkring 70 000 personer, medan arrangörerna hävdade att omkring 500 000 deltog.

Sánchez försöker nu göra bostadskrisen till en central fråga i valrörelsen. I sitt tal sade han att regeringen behöver ett bredare parlamentariskt stöd för att kunna genomföra de reformer som återstår.

”För att göra mer behöver vi förnya och bredda folkets stöd”, säger premiärministern.