En ny och omfattande korruptionshärva rullas upp i Ukraina. Ett nätverk för penningtvätt har avslöjats nära presidentens kansli.
Ny korruptionshärva avslöjad – hotar Zelenskyj
En omfattande antikorruptionsinsats riktas mot ukrainska centrala kretsar, Det sker sedan ett nätverk för penningtvätt – med kopplingar till en tjänsteman vid Volodymyr Zelenskyjs kansli – avslöjats under onsdagen.
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Omfattande penningtvätt
Ukrainska myndigheter som arbetar mot korruption har under onsdagen meddelat att de avslöjat detta nätverk under en omfattande specialoperation med det möjligen oväntade kodnamnet ”Forrest Gump”.
Insatsen riktar sig bland annat mot en biträdande chef vid president Volodymyr Zelenskyjs kansli. Personen avskedades omedelbart efter avslöjandet, skriver Kyiv Independent.
Flera husrannsakningar under dagen
Enligt den nationella antikorruptionsbyrån Nabu omfattar nätverket den biträdande chefen vid presidentkansliet, tidigare och nuvarande parlamentsledamöter samt ledande befattningshavare och styrelsemedlemmar i en statlig bank och ytterligare några personer.
I enlighet med ukrainsk lag offentliggörs inte vilka de misstänkta är, men enligt ukrainsk press rör det sig om Iryna Mudra, en nära rådgivare till Zelenskyj, och parlamentsledamoten Vadym Stolar. Husrannsakningar genomfördes i bådas hem under onsdagen.
Enligt Kyiv Independent genomfördes även en husrannsakan i hemmet hos den tidigare parlamentsledamoten Maksym Mykytas.
Det avslöjade nätverket anklagas för att ha tvättat motsvarande 2,9 miljoner euro, skriver L´Express.
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Avgörande stoppa korruptionen
Ukrainska antikorruptionsmyndigheter har i månader fört en uppmärksammad kamp mot korruption, samtidigt som landets armé strider mot Ryssland.
Man har inriktat sig på högt uppsatta tjänstemän i en kampanj som anses avgörande för att förbereda Ukrainas medlemskap i EU.
Samtidigt innebär avslöjandena ett nytt bekymmer för Volodymyr Zelenskyj. Nyheten kommer samtidigt som den tidigare försvarsministern Mykhailo Fedorov öppet utmanar Zelenskyj och kräver att Ukraina, mot landets lagar, ska genomföra ett allmänt val under krigstid.
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