Ny korruptionshärva avslöjad – hotar Zelenskyj

Flera husrannsakningar under dagen

Enligt den nationella antikorruptionsbyrån Nabu omfattar nätverket den biträdande chefen vid presidentkansliet, tidigare och nuvarande parlamentsledamöter samt ledande befattningshavare och styrelsemedlemmar i en statlig bank och ytterligare några personer.

I enlighet med ukrainsk lag offentliggörs inte vilka de misstänkta är, men enligt ukrainsk press rör det sig om Iryna Mudra, en nära rådgivare till Zelenskyj, och parlamentsledamoten Vadym Stolar. Husrannsakningar genomfördes i bådas hem under onsdagen.

Enligt Kyiv Independent genomfördes även en husrannsakan i hemmet hos den tidigare parlamentsledamoten Maksym Mykytas.

ANNONS

Det avslöjade nätverket anklagas för att ha tvättat motsvarande 2,9 miljoner euro, skriver L´Express.

Ukrainare dömd i Tyskland som rysk spion. Dagens PS

Mykhailo Fedorov utmanar Zelenskyj. Samtidigt rullar ett nätverk för penningtvätt upp i Ukraina med kopplingar till presidentens kansl. (Foto: Fredrik Sandberg/TT)

Avgörande stoppa korruptionen

Ukrainska antikorruptionsmyndigheter har i månader fört en uppmärksammad kamp mot korruption, samtidigt som landets armé strider mot Ryssland.

Man har inriktat sig på högt uppsatta tjänstemän i en kampanj som anses avgörande för att förbereda Ukrainas medlemskap i EU.

Samtidigt innebär avslöjandena ett nytt bekymmer för Volodymyr Zelenskyj. Nyheten kommer samtidigt som den tidigare försvarsministern Mykhailo Fedorov öppet utmanar Zelenskyj och kräver att Ukraina, mot landets lagar, ska genomföra ett allmänt val under krigstid.

”Behöver kapital akut”: Nu kollapsar ännu ett batteriföretag. Dagens PS