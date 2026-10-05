Pesten i Ryssland: Labbarbetare på anti-pest-labb död

WHO bekräftar att organisationen känner till uppgifterna och har erbjudit Ryssland stöd. Dödsorsaken är dock ännu inte officiellt fastställd. Laboratorietester pågår.

”Alla patientens kontakter har enligt uppgift identifierats och övervakas för tecken på sjukdom. Hittills har ingen uppvisat symtom”, uppger WHO i ett uttalande till CNBC.

The Guardian namnger Darya Shipilova som den avlidna labbarbetaren.

Mycket värre än kolera

Enligt ryska hälsomyndigheten Rospotrebnadzor hade forskaren diagnostiserats med ”lunginflammation av okänd orsak”. Myndigheten uppgav på söndagen att situationen i Irkutsk och Shelekhov var stabil och att åtgärder hade vidtagits med anledning av fallet.

Uppgifterna om pest har dock fått stor spridning i ryska medier. Detta bland annat efter att Aleksej Tsydenov, chef för grannrepubliken Burjatien, uppgav i sociala medier att personen hade avlidit av en ospecificerad form av pest. Uppgiften har inte bekräftats av ryska federala myndigheter.

Om ni någonsin på riktigt ställs inför frågan ”pest eller kolera?”, välj kolera. Pest är betydligt värre.

Om det rör sig om pest är lungpest den form som väcker störst smittskyddsoro. Pest orsakas av bakterien Yersinia pestis, som framför allt finns hos mindre däggdjur och deras loppor.