En forskare vid ett ryskt institut som arbetar med pest har dött efter en svår lunginflammation, som misstänks ha orsakats av pesten.
Pesten i Ryssland: Labbarbetare på anti-pest-labb död
Det var den 2 oktober som en anställd vid det ryska antipseptiska forskningsinstitutet i Irkutsk oblast avled efter svår lunginflammation. Lokala medier har rapporterat att personen misstänktes ha drabbats av pest. Nära 200 personer i Irkutsk-regionen uppges nu stå under medicinsk observation.
WHO bekräftar att organisationen känner till uppgifterna och har erbjudit Ryssland stöd. Dödsorsaken är dock ännu inte officiellt fastställd. Laboratorietester pågår.
”Alla patientens kontakter har enligt uppgift identifierats och övervakas för tecken på sjukdom. Hittills har ingen uppvisat symtom”, uppger WHO i ett uttalande till CNBC.
The Guardian namnger Darya Shipilova som den avlidna labbarbetaren.
Mycket värre än kolera
Enligt ryska hälsomyndigheten Rospotrebnadzor hade forskaren diagnostiserats med ”lunginflammation av okänd orsak”. Myndigheten uppgav på söndagen att situationen i Irkutsk och Shelekhov var stabil och att åtgärder hade vidtagits med anledning av fallet.
Uppgifterna om pest har dock fått stor spridning i ryska medier. Detta bland annat efter att Aleksej Tsydenov, chef för grannrepubliken Burjatien, uppgav i sociala medier att personen hade avlidit av en ospecificerad form av pest. Uppgiften har inte bekräftats av ryska federala myndigheter.
Om ni någonsin på riktigt ställs inför frågan ”pest eller kolera?”, välj kolera. Pest är betydligt värre.
Om det rör sig om pest är lungpest den form som väcker störst smittskyddsoro. Pest orsakas av bakterien Yersinia pestis, som framför allt finns hos mindre däggdjur och deras loppor.
Lungpest har nära 100 procent dödlighet
Den klassiska böldpesten angriper lymfsystemet och orsakar svullna och smärtsamma lymfkörtlar. Bakterien kan dock spridas till blodet eller lungorna. Lungpest kan uppstå som en komplikation av annan pest eller genom inandning av smittsamma partiklar.
Till skillnad från böldpest kan lungpest spridas mellan människor via luftvägssekret. Lungpest har nästan 100 procents dödlighet om den förblir obehandlad. Sjukdomsförloppet är extremt snabbt och aggressivt, där döden ofta inträffar inom 24 till 48 timmar efter att de första symptomen visat sig.
Sjukdomen kan dock behandlas med antibiotika om vård sätts in tillräckligt snabbt.
WHO:s preliminära bedömning är att risken för den breda allmänheten är låg. Bedömningen kan ändras när resultaten från laboratorieanalyserna blir tillgängliga.
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