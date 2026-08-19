Ryssland misstänkt för attack i Nato-land

Ryssland har förnekat

Moskva har upprepade gånger avvisat anklagelser om att planera eller utföra sabotage och andra attacker mot länder utanför Ukraina, och hävdar att sådana uppgifter ingår i en antirysk propagandakampanj.

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Europeiska länder som gränsar till eller ligger nära Ryssland har en längre tid oroat sig för att kriget i Ukraina ska sprida sig till Natos norra delar.

Under flera månader har ledare i dessa länder varnat för risken för ryska attacker eller provokationer, inte minst för att testa vilka reaktioner man får från väst.

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Estlands premiärminister Kristen Michal säger att man nu utreder om en anlagd brand hos ett estniskt försvarsbolag har koppling till Ryssland. (Foto: Ebrahim Noroozi /AP-TT)

”Planerar attacker”

Litauens president Gitanas Nauseda sade i juli att underrättelseuppgifter visar att Ryssland planerar attacker mot infrastruktur.

Polen uppgav i juli att västerländska underrättelsetjänster är oroade över risken för ryska attacker mot Polen och Baltikum.

Kristen Michal sade under tisdagen att Estland ser mycket allvarligt på attacker mot landets försvarsindustri.

”Försök att skrämma oss eller undergräva vår säkerhet kommer inte att lyckas. Vi kommer att skydda vår befolkning och våra företag med alla nödvändiga medel”, skriver premiärministern på X.

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