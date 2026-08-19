Estland utreder om en anlagd brand hos ett försvarsföretag kan ha kopplingar till Ryssland, avslöjar landets premiärminister.
Ryssland misstänkt för attack i Nato-land
Estlands premiärminister Kristen Michal berättar att Estland nu utreder om Ryssland ligger bakom en anlagd brand förra veckan.
Det handlar om en byggnad där ett försvarsbolag har sin verksamhet, säger premiärministern.
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Tillhör försvarsföretag
Den aktuella byggnaden används av Milrem Robotics, som tillverkar obemannade militära vapensystem som används bland annat av Ukraina.
Företaget utsattes för dådet sent fredag kväll, enligt vad en estnisk åklagare tidigare uppgivit för statliga ERR.
”De misstänkta har identifierats. Ett av utredningsspåren rör misstänkt sabotage och rysk inblandning”, skriver Estlands premiärminister på X.
Den ryska ambassaden i Tallinn svarade inte omedelbart på en begäran om kommentar, enligt Reuters.
Ryssland har förnekat
Moskva har upprepade gånger avvisat anklagelser om att planera eller utföra sabotage och andra attacker mot länder utanför Ukraina, och hävdar att sådana uppgifter ingår i en antirysk propagandakampanj.
Europeiska länder som gränsar till eller ligger nära Ryssland har en längre tid oroat sig för att kriget i Ukraina ska sprida sig till Natos norra delar.
Under flera månader har ledare i dessa länder varnat för risken för ryska attacker eller provokationer, inte minst för att testa vilka reaktioner man får från väst.
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”Planerar attacker”
Litauens president Gitanas Nauseda sade i juli att underrättelseuppgifter visar att Ryssland planerar attacker mot infrastruktur.
Polen uppgav i juli att västerländska underrättelsetjänster är oroade över risken för ryska attacker mot Polen och Baltikum.
Kristen Michal sade under tisdagen att Estland ser mycket allvarligt på attacker mot landets försvarsindustri.
”Försök att skrämma oss eller undergräva vår säkerhet kommer inte att lyckas. Vi kommer att skydda vår befolkning och våra företag med alla nödvändiga medel”, skriver premiärministern på X.