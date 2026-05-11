Fast för grovt utförselhäleri och åtalade i Ystad. Ska man smuggla, finns det elegantare sätt än att köra 489 katalysatorer i en sliten Ford.
Fast i tullen – med 489 katalysatorer i bilen
Det är dyrare än guld och du kör omkring med det. Det handlar om rodium, en ädelmetall som finns i katalysator i de fordon vi kör omkring med.
Katalysatorer i fordon innehåller i huvudsak tre ädelmetaller – platina, palladium och rodium.
Platina står för i runda slängar för 40 procent av ädelmetallerna i katalysatorerna, effektivt för att oxidera kolmonoxid och kolväten, palladium som används för oxidation för 30 procent och rodium för 20 procent, avgörande för att reducera kväveoxider.
Sedan finns det småslattar av annat, men det här är det stora vad gäller katalysatorer.
Tusentals farliga varor stoppade. Dagens PS
Då kan man börja räkna på det
Eller stora och stora – en genomsnittlig katalysator innehåller cirka 3-7 gram av dessa metaller.
Har man en katalysator är ju värdet, trots allt, inte så stort.
Har man däremot 489 katalysatorer bak i bilen, så kan man ju börja räkna på det. Då är man faktiskt uppe i ett värde av cirka 700 000 kronor, enligt polisen och tullen i Ystad.
Det hade två män, i 50-och 20-årsåldern som 29 mars stoppades i Ystads hamn, på väg att ta färjan till Polen.
Greps via lag från i fjol
Männen greps och misstänktes för utförselhäleri och miljöbrott, det senare eftersom metallerna i katalysatorerna kan klassas som farligt avfall.
”Utförselhäleri” är ett relativt nytt brott, en lagstiftning från hösten 2025 som kriminaliserar transport av stöldgods ut ur Sverige.
Anledningen till att förarna stoppades var att ett av dem såg slitet ut, en risig Ford där en skruvmejsel höll sidorutan på ena sidan uppe.
Polisen stoppade fordonet och för säkerhets skull även bilen bakom, skriver Ystads Allehanda.
Problemet: Var gör man av två ton knark? Dagens PS
”No problem, no problem”
När föraren fick frågan vad han hade som last var svaret ”No problem, no problem”.
Problem var det dock, så som det gärna blir när man, fördelat på två bilar, har 489 använda och nystulna katalysatorer i bagaget.
Att det var problem insåg de två männen också snart och förklarade att de köpt allt av en person de kallade ”tysken” för att sälja i Polen.
En av dem berättade sedan att de bara transporterade godset.
”Jag visste att sakerna är stulna, men jag stal dem inte. Jag visste inte att sakerna är farliga och att man inte får transportera dem”, förklarade han.
Åtalade nu – fängelse vid fällande dom
Däremot borde han kanske haft klart för sig att man rent allmänt inte får ta hand om stöldgods, men å andra sidan hade han fått 5 000 euro för att göra just det och köra godset till Polen.
Gripna har männen varit sedan 29 mars, häktade utan att se något skämtsamt i det sedan 1 april och nu åtalade för grovt utförselhäleri.
Grovt är brottet utifrån katalysatorernas värde, angivet till cirka 700 000 kronor. Straffet för grovt utförselhäleri är fängelse mellan sex månader och sex år.