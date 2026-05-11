Fast i tullen – med 489 katalysatorer i bilen

Greps via lag från i fjol

Männen greps och misstänktes för utförselhäleri och miljöbrott, det senare eftersom metallerna i katalysatorerna kan klassas som farligt avfall.

”Utförselhäleri” är ett relativt nytt brott, en lagstiftning från hösten 2025 som kriminaliserar transport av stöldgods ut ur Sverige.

Anledningen till att förarna stoppades var att ett av dem såg slitet ut, en risig Ford där en skruvmejsel höll sidorutan på ena sidan uppe.

Polisen stoppade fordonet och för säkerhets skull även bilen bakom, skriver Ystads Allehanda.

”No problem, no problem”

När föraren fick frågan vad han hade som last var svaret ”No problem, no problem”.

Problem var det dock, så som det gärna blir när man, fördelat på två bilar, har 489 använda och nystulna katalysatorer i bagaget.

Att det var problem insåg de två männen också snart och förklarade att de köpt allt av en person de kallade ”tysken” för att sälja i Polen.

En av dem berättade sedan att de bara transporterade godset.

”Jag visste att sakerna är stulna, men jag stal dem inte. Jag visste inte att sakerna är farliga och att man inte får transportera dem”, förklarade han.

Det låg katalysatorer huller om buller i den slitna Forden när polisen stoppade de två fordonen i tullen i Ystad, på väg mot Polen-färjan. (Foto: Polisen)

Åtalade nu – fängelse vid fällande dom

Däremot borde han kanske haft klart för sig att man rent allmänt inte får ta hand om stöldgods, men å andra sidan hade han fått 5 000 euro för att göra just det och köra godset till Polen.

Gripna har männen varit sedan 29 mars, häktade utan att se något skämtsamt i det sedan 1 april och nu åtalade för grovt utförselhäleri.

Grovt är brottet utifrån katalysatorernas värde, angivet till cirka 700 000 kronor. Straffet för grovt utförselhäleri är fängelse mellan sex månader och sex år.

