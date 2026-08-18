Putin står för flyktvägen – här är priset

”En del av uppgörelsen”

Kreml är ofta villigt att bistå allierade i svåra tider, säger Mark Galeotti, författare och historiker med inriktning på rysk politik och historia.

”En del av uppgörelsen när man blir en rysk klient är att de försöker hålla en kvar vid makten, men om allt annat misslyckas erbjuder de en bekväm tillflyktsort”, säger han hos The Ipaper.

Viktor Janukovytj, den tidigare ukrainske presidenten som flydde efter Majdanrevolutionen 2014, ska ha bott i Rubljovka, även om han nu ska ha flyttats till en en semesterort i Sotji vid Svarta havet.

Den tidigare georgiske ledaren Aslan Abasjidze flydde till Ryssland medan han var misstänkt för mord i hemlandet-

Kirigistans avsatte president Askar Akajev fann en fristad här och Slobodan Miloševics familj, Jugoslaviens ex-president som avled mitt i anklagelser om krigsförbrytelser, har talat om ett lyckligt liv i området.

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Avsatta ledare anländer ofta till Ryssland med pengar i bakfickan. Familjen Assad har en fastighetsportfölj i Moskva med ett uppskattat värde på 40 miljoner dollar, enligt Financial Times.

”Förväntningen är att de, när de flyr, ska försöka få med sig kontouppgifterna till sina schweiziska bankkonton så att de inte blir en långvarig och omfattande belastning för den ryska statskassan”, säger Mark Galeotti.

Samtidigt kan Ryssland vara villigt att stå för kostnaderna för att stödja störtade allierade.

En av de största åtgärderna handlar om säkerhet. Ledare i exil är ofta utsatta för hämndförsök även långt senare.

Ukrainska agenter sägs ha spårat upp avhoppare och undanröjt flera, bland andra den tidigare ukrainska parlamentsledamoten Illya Kyva, som sköts till döds nära Moskva 2023.

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Slobodan Miloševic avled anklagad för krigsförbrytelser, men familjen fick en landsflykt i Moskva bland diktatorer och talade om ”ett lyckligt liv”. (Foto: Darko Vojinovic /AP-TT)

”Vill visa att de tar hand om de sina”

Även avhoppare längre ner i hierarkin kan vända sig till Moskva för skydd, säger Max Hess, analytiker vid Foreign Policy Research Institute.

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”De vill visa att de tar hand om sina egna”, säger han. ”Om man är en diktator eller stark man och vill tro att ryssarna står bakom en, är det viktigt att se att de har ställt upp för andra.”

Före detta ledare kan också bidra med propaganda. Ukrainas ex-president Janukovytj har förekommit i ryska statliga medier, där han går till angrepp mot EU och varnar för ”västvärldens försök att dra in Ukraina i Nato”.

Tillvaron för en högt uppsatt person i exil i Ryssland liknar ändå en ”gyllene bur”, säger Max Hess.

För ledare är vana vid maktpositioner utan begränsningar kan ett liv i anonymitet och under total kontroll vara ett av de mest smärtsamma priserna att betala, menar han.

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