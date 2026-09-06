Två döda när stridsflygplan störtade vid uppvisning

Planet störtade bara några minuter efter start i en uppvisning som var en del av Athen Flying Week, ett av sydöstra Europas största flygevenemang.

Tusentals åskådare bevittnade uppvisningen där tvåsitsplanet plötsligt förlorade höjd under en manöver på låg höjd, för att sedan slå i marken och fatta eld.

”Tyvärr har de två piloterna omkommit i olyckan”, bekräftar en företrädare för arrangörerna för Reuters.

Videobilder som sänts av grekiska ERT visar hur planet gör en skarp sväng åt höger bara några meter ovanför marken, ögonblicket före kraschen.

Nedslaget följd av ett stort eldklot som skickar upp rök i luften och antänder vegetationen i närområdet.

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”Alla helt förstummade”

Ett ögonvittne beskrev händelsen som plötslig och chockerande.

”Vi var alla helt förstummade. Planet kan inte ha varit i luften mer än tre minuter, säger vittnet hos ERT.

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Kraschen utlöste en skogsbrand i ett närliggande skogsparti, vilket ledde till en omfattande räddningsinsats.

115 brandmän och 36 fordon skickades till platsen, med stöd av flygplan och helikoptrar som arbetade för att få kontroll över lågorna.

Myndigheterna utfärdade även en varning via det grekiska larmnumret 112 för att informera människor i närområdet om branden.

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