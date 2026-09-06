Ett F-4 Phantom-stridsflygplan störtade under en uppvisning och de två militärpiloterna omkom inför tusentals åskådare.
Två döda när stridsflygplan störtade vid uppvisning
Två grekiska militärpiloter omkom under lördagen när ett jaktplan av typen F-4 Phantom störtade under en flyguppvisning vid flygbasen Tanagra norr om Aten.
Planet störtade bara några minuter efter start i en uppvisning som var en del av Athen Flying Week, ett av sydöstra Europas största flygevenemang.
Tusentals åskådare bevittnade uppvisningen där tvåsitsplanet plötsligt förlorade höjd under en manöver på låg höjd, för att sedan slå i marken och fatta eld.
”Tyvärr har de två piloterna omkommit i olyckan”, bekräftar en företrädare för arrangörerna för Reuters.
Videobilder som sänts av grekiska ERT visar hur planet gör en skarp sväng åt höger bara några meter ovanför marken, ögonblicket före kraschen.
Nedslaget följd av ett stort eldklot som skickar upp rök i luften och antänder vegetationen i närområdet.
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”Alla helt förstummade”
Ett ögonvittne beskrev händelsen som plötslig och chockerande.
”Vi var alla helt förstummade. Planet kan inte ha varit i luften mer än tre minuter, säger vittnet hos ERT.
Kraschen utlöste en skogsbrand i ett närliggande skogsparti, vilket ledde till en omfattande räddningsinsats.
115 brandmän och 36 fordon skickades till platsen, med stöd av flygplan och helikoptrar som arbetade för att få kontroll över lågorna.
Myndigheterna utfärdade även en varning via det grekiska larmnumret 112 för att informera människor i närområdet om branden.
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Fick branden under kontroll
Polisen stängde tillfälligt av närliggande vägar, däribland en serviceväg längs motorvägen mellan Aten och Lamia samt landsvägen vid Oinoi, medan räddningspersonal arbetade på platsen.
Enligt myndigheterna lyckades man till slut få branden under kontroll.
F-4-stridsflygplanet deltog i evenemanget Athens Flying Week, som i år hölls 5-6 september, lördag och söndag.
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Avbröt allt efter dödskraschen
Det årliga evenemanget bjuder på uppvisningar av både militära och civila flygplan från flera länder, med inslag som formationsflygning, avancerade flygmanövrar och fallskärmsuppvisningar.
Arrangörerna ställde in återstående programpunkter efter den dödliga kraschen.
Försvarsminister Nikos Dendias avbröt också sitt program vid den internationella mässan i Thessaloniki och återvände till Aten efter beskedet om dödsfallen.
Omständigheterna kring flygplanskraschen är fortfarande oklara, och någon omedelbar förklaring till det plötsliga höjdtappet har inte offentliggjorts.