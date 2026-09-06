Försäkringen har blivit 40 gånger dyrare för en resa genom Hormuz

Försäkringen är grinden till sundet

Ett fartyg utan giltigt skydd får sällan lasta, anlöpa hamn eller ta ombord besättning, eftersom motparterna kräver försäkring. Det är därför premien avgör trafiken snarare än minorna.

Den 2 mars sa sjöförsäkringsbolaget The Swedish Club i Göteborg upp sina krigsriskvillkor med 72 timmars varsel. Fem andra försäkringsgivare gjorde samma sak, däribland norska Gard och Skuld.

Uppsägningen tog inte bort skyddet. Den öppnade avtalen så att bolagen kunde sätta ett nytt pris på risken, vilket är precis vad som hände under våren.

Svenska Stena Bulk räknade med att tappa omkring 15 procent av fraktaffären, och rederierna ritade om rutterna.

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Så mycket har det kostat försäkringsbolagen

Lloyd’s of London redovisade på torsdagen förluster på 1,4 miljarder pund kopplade till kriget, omkring 18 miljarder kronor. Finanschefen Jim Bichard påpekade att det är en nettosiffra och att bruttot är högre.

Den största delen kommer från skadad infrastruktur i Gulfen, inte från attackerade fartyg.

Saudiska Sabic anmälde den 8 april till Tadawulbörsen att skadorna skulle få väsentlig påverkan som bolaget inte kunde kvantifiera, sedan nedskjutna missilrester antänt det petrokemiska komplexet i Jubail. Vd Patrick Tiernan säger att branschen gått från naturkatastrofer till konstgjorda katastrofer.

USA:s eget återförsäkringsprogram på 40 miljarder dollar har ännu inte försäkrat en enda resa.

Aluminiumet påverkar Sverige mest

Gulfstaterna svarar för 8 procent av världens aluminiumproduktion, och Europa importerar 20 procent av sitt aluminium därifrån.

Qatalum i Qatar har påbörjat en kontrollerad nedstängning, och ett stoppat smältverk tar 6 till 12 månader att starta om. Aluminium Bahrain producerar för fullt men får inte ut metallen genom sundet.

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Priset nådde 3 755 dollar per ton i början av juni, den högsta nivån på fyra år. Gränges uppgav i bokslutskommunikén för 2025 att högre aluminiumpriser binder rörelsekapital.

Sveriges enda primärsmältverk, Kubal i Sundsvall, ägs av ryska Rusal.

Gasen syns på elräkningen

QatarEnergy har förlängt force majeure på LNG-leveranser till Europa och Asien in i november. Fram till början av september hade 21 laster hållits inne, motsvarande omkring 2,7 miljarder kubikmeter gas. Fraktkostnaden för LNG steg tidigt i kriget till 650 procent över normalnivån.

Det europeiska gaspriset ligger omkring 60 procent över nivån den 27 februari. Energimyndigheten konstaterar att det kan ge indirekt effekt på svenska elpriser, framför allt i söder.

Oljan är däremot ett prisproblem och inte ett försörjningsproblem. Sverige importerar ingen råolja via Hormuz, utan från Nordsjön, USA och Västafrika, och är nettoexportör av diesel.

Enligt experter stiger priset ändå, eftersom de som normalt köper från Gulfen tvingas söka sig någon annanstans.

Brent handlas kring 95 dollar per fat efter en uppgång på cirka 8 procent under veckan, medan krigspremien helt utraderad i juni tog ned oljan till 73 dollar.

De mest utsatta svenska bolagen

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Västsvenska Handelskammaren, pekar ut tillverkningsindustrin, den energiintensiva industrin och livsmedelssektorn som mest utsatta. Bolag med god insyn i sina leveranskedjor ställer om snabbast, menar de.

Den som har varor på väg genom regionen bör läsa sin transportförsäkring och kontrollera var krigsrisken undantas. Undantagen är ofta skrivna långt före den här situationen.

Någon prognos för när premierna normaliseras har Lloyd’s inte lämnat.