Donald Trumps sändebud är i Moskva för att träffa Vladimir Putin. USA säger sig ha ”en idé för fred” och anser sig se en lösning.
Trumps sändebud hos Putin: "Vi har en idé för fred"
Under lördagen kom Donald Trumps särskilda sändebud, fastighetshandlaren Steve Witkoff och Trump-svärsonen Jared Kushner, till Moskva för det senaste i raden av möten man hållit i Ryssland.
I Moskva ska man träffa Vladimir Putin och de amerikanska sändebuden säger att Trump ”har en idé för fred”, vilket fått president Putin att lova ett tre dagar långt uppehåll i bombningarna.
För första gången över huvud taget ska de amerikanska sändebuden dessutom besöka Ukraina, dit de reser efter mötena i Moskva, skriver The Times.
”Situationen är naturligtvis inte enkel”, sade den som själv är ansvarig för situationen – Vladimir Putin – innan samtalen med amerikanerna inleddes.
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Trump: ”Goda chanser att lyckas”
Under söndagen väntas amerikanerna resa till Kyiv för att träffa president Volodymyr Zelenskyj.
Inför denna runda har Donald Trump förklarat att Witkoff och Kushner ”har gjort ett fantastiskt jobb och vi skickade dit dem för att se om vi kan åstadkomma något. Och det finns nog goda chanser att vi lyckas.”
Under lördagen förklarade Kremls talesperon Dmitrij Peskov hos ryska nyhetsbyrån Tass att ”Putin har beordrat att inga anfall ska utföras mot Kiev under tre dagar, med start vid midnatt i dag.”
President Putin sade tidigare i veckan att det fanns en ”chans” till fred men visade inga tecken på att backa från de krav han ställt på Ukraina.
Det innebär fortsatt att han kräver att Ukraina avträder stora landområden i sin Donbas-region, vilket Ukraina naturligtvis vägrat upprepade gånger.
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Även Ukraina pausar anfallen
Volodymyr Zelenskyj förklarade lördag att även Ukraina pausar alla anfall mot Ryssland under amerikanernas besök.
Zelenskyj föreslog en fyra dagar lång vapenvila medan förhandlingarna pågår, vilket Moskva inte svarat på.
Under natten mot lördag har Ryssland, som ett hån, ändå fortsatt sina attacker mot ukrainska städer med mer än 160 drönare och ett okänt antal ballistiska missiler, vilka dödats minst tio personer och skadat ett stort antal.
Lördag morgon uppgav Zelenskyj att ryska anfall även riktats mot flygplatser i Kyiv och Boryspil och anklagade Moskva för att försöka sabotera fredsprocessen.
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”Vi hotar inte fredsprocessen”
”Det är uppenbart att dessa ryska anfall mot flygplatserna är en reaktion på diskussionerna och förberedelserna inför att den amerikanska sidan eventuellt ska resa till Ukraina med flyg”, sade Zelenskyj.
”Vi har noterat detta ryska steg och kommer i enlighet med detta att justera vår verksamhet i det ryska luftrummet, som har blivit farligt på grund av förekomsten av drönare och robotar i luften. Från vår sida finns det naturligtvis inga hot mot diplomatin, och så kommer det heller inte att bli”, tillade Zelenskyj.