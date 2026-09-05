Trumps sändebud hos Putin: "Vi har en idé för fred"

I Moskva ska man träffa Vladimir Putin och de amerikanska sändebuden säger att Trump ”har en idé för fred”, vilket fått president Putin att lova ett tre dagar långt uppehåll i bombningarna.

För första gången över huvud taget ska de amerikanska sändebuden dessutom besöka Ukraina, dit de reser efter mötena i Moskva, skriver The Times.

”Situationen är naturligtvis inte enkel”, sade den som själv är ansvarig för situationen – Vladimir Putin – innan samtalen med amerikanerna inleddes.

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Trump: ”Goda chanser att lyckas”

Under söndagen väntas amerikanerna resa till Kyiv för att träffa president Volodymyr Zelenskyj.

Inför denna runda har Donald Trump förklarat att Witkoff och Kushner ”har gjort ett fantastiskt jobb och vi skickade dit dem för att se om vi kan åstadkomma något. Och det finns nog goda chanser att vi lyckas.”

Under lördagen förklarade Kremls talesperon Dmitrij Peskov hos ryska nyhetsbyrån Tass att ”Putin har beordrat att inga anfall ska utföras mot Kiev under tre dagar, med start vid midnatt i dag.”

President Putin sade tidigare i veckan att det fanns en ”chans” till fred men visade inga tecken på att backa från de krav han ställt på Ukraina.

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Det innebär fortsatt att han kräver att Ukraina avträder stora landområden i sin Donbas-region, vilket Ukraina naturligtvis vägrat upprepade gånger.

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