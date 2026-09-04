"Pirater": Nu skärper Putin tonen mot Norge

Fick rätt att beslagta båten

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Tingsrätten i norska Nord-Troms dömde till Naftogaz fördel och medgav att fartyget ”Professor Molchanov”, vilket meddelades av Sysselmesteren på Svalbard i ett pressmeddelande, rapporterar Forsvarets forum.

Som expert på rysk utrikespolitik väntar sig Sven G Holtsmark inte att Ryssland kommer att reagera på Norges agerande med något annat än hårda ord.

”Poängen är att deras intressen i Arktis skiljer sig helt från deras intressen i Ukraina. I Ukraina var målet att underkuva landet. I Arktis ligger Rysslands intresse i att bevara området som en stabil region som präglas av fastställda regler”, menar han.

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”Viktiga för Ryssland”

Ryssland transporterar stora mängder flytande gas från anläggningen på Jamalhalvön i Sibirien.

Gasen fraktas genom de nordliga områdena, både österut mot Kina och längs den norska kusten till Europa, påpekar Forsvarets forum.

”Dessa transporter är viktiga för Ryssland, och jag tror inte att Ryssland är intresserat av att undergräva denna stabilitet”, säger Holtsmark.

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Det var utanför Svalbard det ryska fartyget låg för ankar när det torsdag beslagtogs av Norge, som nu kallas ”pirater” av Ryssland. (Foto: Ole Berg-Rusten /NTB-TT)

”Ryssland kan göra stora skada”

Ståle Ulriksen, lektor vid norska sjökrigsskolan, menar att Norge skulle vara sårbart om Ryssland svarar med mer än ord.

”Ryssarna har positionerat sig på ett sådant sätt i förhållande till oss att de har kapacitet att göra stor skada om de väljer att utföra sabotage. Vi är relativt öppna och sårbara längs hela vår kustlinje”, säger Ulriksen.

För fyra år sedan, 2022, kapades en undervattenskabel som förbinder Svalbard med fastlandet. Dessutom har flera kablar i Östersjön kapats.

Den norska underrättelsetjänsten har, utifrån bland annat de händelserna, varnat för sårbarheten hos undervattenskablar, en oro Ulriksen delar.

”Jag är särskilt orolig för allt som rör energiförsörjningen – inte bara elkablar, utan framför allt olja och gas. Norge är en av Europas viktigaste energileverantörer”, påpekar han.

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