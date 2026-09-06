Wallenberg varnar för vänsterseger: ”Djupt oroad”

Wallenberg, vars familjs stiftelser innehar stora ägarandelar i företag som Astra Zeneca, Ericsson, ABB och Saab, säger till Financial Times att årtionden av företagsvänliga reformer från både vänster och höger nu är i fara på grund av olika oppositionsförslag.

Bland annat anser företagsledaren att Sverige riskerar att förlora sin världsledande position inom startup-företag och att även etablerade företag kan drabbas om oppositionen skulle vinna valet.

Oppositionen har pekat på mer statligt engagemang, högre skatter inom ett antal olika områden och också en diskussion om att arbeta färre timmar. Jag är djupt oroad över dessa saker, säger han i intervjun.

Det verkar kontraintuitivt att man blir mer konkurrenskraftig genom att arbeta mindre och genom att göra det svårare för företag att utvecklas, lägger han till.

Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson säger att hon förstår att Jacob Wallenberg, som ordförande i Svenskt Näringsliv, vill föra fram synpunkter i valrörelsen. Men han har, kort sagt, fel och har inget att oroa sig för vid ett regeringsskifte, hävdar hon.

Jag kan bara konstatera att socialdemokratiskt ledda regeringar har presterat med en tillväxt över vår potential, högerregeringar under vår potential. Vi brukar ha en bra sysselsättningsutveckling och ordning och reda i finanserna, säger hon.