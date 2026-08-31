”Ryssland försöker nöta ner oss”, säger Volodomyr Zelenskyj sedan intensiva ryska attacker med drönare mot ukrainska städer pågått fem dygn.
Tusentals ryska drönare: "Ryssland försöker nöta ut oss"
Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj säger att cirka 800 ryska, jetdrivna drönare avfyrats under de senaste dagarna.
De utdragna vågorna av attacker mot ukrainska städer har nu gått mer än fem dygn i sträck, säger presidenten.
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Explosioner efter midnatt
Zelenskyjs senaste rapport kom samtidigt som en rysk drönarattack mot huvudstaden Kyiv pågick.
Explosioner hördes i centrala Kyiv med start en halvtimme efter midnatt natten mot måndag, enligt journalister från Kyiv Independent på plats.
Det finns ännu ingen redovisning av följderna av de senaste ryska attackerna. Men Ryssland har genomfört en taktisk förändring i sin krigsföring.
Under den senaste veckan har ryssarna i allt högre grad genomfört attacker med kamikazedrönare mot Kyiv dagtid.
Det här håller huvudstaden i ett konstant beredskapsläge med flyglarm som hela tiden slås av och på.
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Tre gångar snabbare drönare
Under attackerna har bostäder, företag och annan civil infrastruktur träffats av drönare, enligt Zelenskyj.
Ryssland använder i allt större utsträckning jetdrivna drönare, som kan nå hastigheter på upp till 600 kilometer i timmen. De är mer än tre gånger snabbare än Shahed-drönarna.
”Just nu går Rysslands taktik ut på att nöta ut Ukraina och ukrainarna – framför allt vårt folk”, sade Zelenskyj i sitt kvällstal och noterade att Moskvas styrkor avfyrat nästan 1 500 drönare under de senaste fyra dagarna.
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Svårt för Ukraina försvara sig
Samtidigt som Ryssland skalar upp produktionen av sina jetdrivna drönare – Geran-4 och Geran-5 – har Ukraina svårt att skjuta ner dem under de timslånga anfallen.
”Den svåraste uppgiften är att genskjuta de jetdrivna varianterna. Det är främst våra stridsflygplan som skyddar mot dem nu”, tillägger presidenten.
Medan Ukraina fortsätter att söka efter ett effektivt försvar mot de jetdrivna drönarna, uppgav landets nye försvarsminister Jevhen Chmara 29 augusti att Ukraina testat fyra potentiella typer av drönare avsedda att genskjuta ryska, jetdrivna Shahed-drönare, skriver Kyiv Independent.
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”Måste skjuta ned fler i höst”
”Fyra företag har utvecklat lämpliga drönare för detta ändamål, och ett av företagen har den mest framgångsrika tekniken”, konstaterade Zelenskyj i sitt kvällstal.
”I höst måste vi kunna svara på hotet och höja andelen nedskjutningar till långt över 90 procent.”
Under den senaste veckan har Ryssland avfyrat närmare 2 000 attackdrönare, mer än 1 600 glidbomber 31 missiler, däribland nordkoreanska ballistiska missiler, mot Ukraina, en kraftig ökning konstaterar Kyiv Independent.