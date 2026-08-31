Tusentals ryska drönare: "Ryssland försöker nöta ut oss"

Tre gångar snabbare drönare

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Under attackerna har bostäder, företag och annan civil infrastruktur träffats av drönare, enligt Zelenskyj.

Ryssland använder i allt större utsträckning jetdrivna drönare, som kan nå hastigheter på upp till 600 kilometer i timmen. De är mer än tre gånger snabbare än Shahed-drönarna.

”Just nu går Rysslands taktik ut på att nöta ut Ukraina och ukrainarna – framför allt vårt folk”, sade Zelenskyj i sitt kvällstal och noterade att Moskvas styrkor avfyrat nästan 1 500 drönare under de senaste fyra dagarna.

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Svårt för Ukraina försvara sig

Samtidigt som Ryssland skalar upp produktionen av sina jetdrivna drönare – Geran-4 och Geran-5 – har Ukraina svårt att skjuta ner dem under de timslånga anfallen.

”Den svåraste uppgiften är att genskjuta de jetdrivna varianterna. Det är främst våra stridsflygplan som skyddar mot dem nu”, tillägger presidenten.

Medan Ukraina fortsätter att söka efter ett effektivt försvar mot de jetdrivna drönarna, uppgav landets nye försvarsminister Jevhen Chmara 29 augusti att Ukraina testat fyra potentiella typer av drönare avsedda att genskjuta ryska, jetdrivna Shahed-drönare, skriver Kyiv Independent.

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“Tillsammans är vi oslagbara”, budskapet på husväggen i Kyiv. Nu försöker Ryssland nöta ned ukrainarna med attacker av tusentals drönare. (Foto: Francisco Seco /AP-TT)

”Måste skjuta ned fler i höst”

”Fyra företag har utvecklat lämpliga drönare för detta ändamål, och ett av företagen har den mest framgångsrika tekniken”, konstaterade Zelenskyj i sitt kvällstal.

”I höst måste vi kunna svara på hotet och höja andelen nedskjutningar till långt över 90 procent.”

Under den senaste veckan har Ryssland avfyrat närmare 2 000 attackdrönare, mer än 1 600 glidbomber 31 missiler, däribland nordkoreanska ballistiska missiler, mot Ukraina, en kraftig ökning konstaterar Kyiv Independent.

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