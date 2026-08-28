P-automaten – 75-åringen som ingen firar

Bättre än hästen – för miljön

Bilismens – och därmed parkeringsproblemens – entré i folkhemmet var inte direkt med buller och bång.

1899 skaffade kronprins Gustaf, som kung Gustaf V, en automobil som han lät använda för att ta sig mellan Stockholms slott och Tullgarn i Sörmland, men 1906 fanns fortfarande inte mer än cirka 200 bilar i Sverige.

1916 hade antalet bilar i landet ökat till 5 600 och bilen framställdes som ett miljövänligare alternativ än hästen ety hästen hade för vana att lämna högar av spillning efter sig på gator och torg.

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Boomen kom efter kriget

1925 passerade antalet personbilar i Sverige 60 000 och ökningen fortsatte men den verkliga bilboomen skulle dröja tills efter andra världskriget.

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Andra halvan av 1940-talet men framför allt 1950-talet blev personbilens stora folkliga genombrott i Sverige.

Bilisterna ställde för övrigt till förtret på ett tidigt stadium.

Redan den 26 maj 1900 stoppades Stockholms förste fartdåre, bokhållaren Carl Oscar Henning Forslund.

Han hade varit på Riche och ätit supé med några vänner vilka han sedan skulle köra hem.

En poliskonstapel Karlsson, posterad på Strandvägen, tyckte Forslund körde för fort och skrek till honom att stanna – men utan reaktion.

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Lapplisor och P-nissar har de fått heta, p-vakterna Men första sex åren stockholmarna hade p-automaten att ha koll på fanns inga vakter. (Foto: Janerik Henriksson/TT)

Stoppade bilen med händerna

Då sprang(!) Karlsson ifatt Forslund och bilen och tog tag i Forslunds frackskört för att få stopp på bilen.

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Historien slutade med att Forslund fick böta 15 kronor för ”öfverdådig framfart” efter att ha överskridit hastighetsgränsen som sades vara 6 km/h.

Ett decennium senare hade Forslund klarat sig. 1910 fick man köra 20 km/h inne i Stockholm utom på vissa ”farliga” gator där hastighetsgränsen gick vid 10 km/h.

Med bilismens explosionsartade ökning har naturligtvis parkeringen haft samma utveckling.

I dag finns till exempel fler p-platser i centrala Sundsvall än vad det fanns bilar i hela Sverige för 110 år sedan.

Alla bilar som fanns i Sverige 1925 hade fått plats på de p-platser som Göteborgs kommun idag ansvarar för.

Under tiden fortsätter de gamla p-automaterna att engagera och uppröra oss.

Det är bara några år sedan polisen larmades om att en bilist var i färd med att dra loss en p-automat på Hisingen efter att ha fäst någon typ av kedja från dragkroken till p-automaten – och sedan lyckas dra loss p-automaten och köra i väg med den.

Körde på P-vakt på privat mark: ”Inte våld”. Dagens PS