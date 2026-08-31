Experter: Därför ökar hotet om ryska attacker mot Natoländer

Ukraina har ett massivt stöd från väst när Ryssland intensifierar flyganfallen mot köpcentra, kraftverk, hamnar och annan infrastruktur.

Men när Ukraina angriper ryska raffinaderier, hamnar och försvarsindustrier med missiler och drönare står Ryssland praktiskt taget ensamt.

Samtidigt stukar det Kremls förmåga att upprätthålla kriget.

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Så skulle Ryssland kunna angripa Europa

Det är The Wall Street Journal som rapporterar om att västerländska tjänstemän befarar att det innebär ett ökat hot mot Natoländer.

I första hand handlar det inte om ett väpnat angrepp mot någon av militäralliansens länder, det handlar snarare om en upptrappad våg av sabotage, hackerattacken och andra hybridoperationer som ska skrämma europeiska ledare och invånare, enligt farhågorna, uppger den amerikanska affärstidningen.

När CIA-chefen John Ratcliffe nyligen besökta Moskva ska han bland annat ha framfört en varning till Ryssland för att utöva fientligheter mot Europa, enligt initierade källor.

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