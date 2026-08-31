Det kompakta stödet från Natoländer till Ukraina ökar risken avsevärt för ryska attacker mot medlemsstater i försvarsalliansen, bedömer västerländska experter.
Experter: Därför ökar hotet om ryska attacker mot Natoländer
Obalansen i den geopolitiska strukturen försvagar Rysslands eldkraft i kriget mot Ukraina. Att Nato-länder förser Putins fiende med både ekonomiskt och militärt stöd skadar den ryska krigsmaskinen.
Ukraina har ett massivt stöd från väst när Ryssland intensifierar flyganfallen mot köpcentra, kraftverk, hamnar och annan infrastruktur.
Men när Ukraina angriper ryska raffinaderier, hamnar och försvarsindustrier med missiler och drönare står Ryssland praktiskt taget ensamt.
Samtidigt stukar det Kremls förmåga att upprätthålla kriget.
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Så skulle Ryssland kunna angripa Europa
Det är The Wall Street Journal som rapporterar om att västerländska tjänstemän befarar att det innebär ett ökat hot mot Natoländer.
I första hand handlar det inte om ett väpnat angrepp mot någon av militäralliansens länder, det handlar snarare om en upptrappad våg av sabotage, hackerattacken och andra hybridoperationer som ska skrämma europeiska ledare och invånare, enligt farhågorna, uppger den amerikanska affärstidningen.
När CIA-chefen John Ratcliffe nyligen besökta Moskva ska han bland annat ha framfört en varning till Ryssland för att utöva fientligheter mot Europa, enligt initierade källor.
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Ryssland: Vi krigar inte bara mot Ukraina
I Ryssland har tjänstemän kallat det pågående kriget mot Ukraina för ett kollektivt krig mot väst, och ryska hot uppges ha tilltagit i styrka under sommaren med bland annat varningar om militära attacker mot de baltiska staterna Estland, Lettland och Litauen, men även mot Storbritannien.
Det hela ska ses i ljuset av det från Ryssland krigshärjade Ukraina så sent som i år fick godkänt till en ny finansiering på 105 miljarder dollar till sin ekonomi och militärmakt via europeiskt bistånd.
Omvänt tvingas Ryssland betala för sitt eget krig i en tid när landet är hårt ekonomiskt sargat, både från ukrainska attacker men också av västs sanktioner.
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Vladimir Putin tycks bli alltmer isolerad
Det ser inte så hoppfullt ut för Putin just nu:
”Två av Moskvas närmaste allierade, Iran och Nordkorea, är bankrutta. Kina utnyttjar Rysslands svåra situation för att förhandla om lägre olje- och gaspriser och står inför sina egna ekonomiska motvindar”, skriver WSJ.
”Med undantag för Vitryssland och Nordkorea stöder ingen av Rysslands grannar, inklusive dess formella försvarsallierade i Centralasien, öppet dess krigsinsats. Även Vitryssland är noga med att numera inte provocera fram fler sanktioner från väst eller en militär respons från Ukraina”, konstaterar tidningen en bit längre ner i artikeln.
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