Grannstatens bränslestopp skakar Putins Ryssland

Kazakstans omprövning av avtalet kring bränsleexporten till Ryssland ses inte med blida ögon från Moskva. Det har länge funnits ett nära och omfattande energisamarbete mellan länderna.

Men nu väljer de största kazakiska raffinaderierna att inte exportera bränsle till Ryssland, trots att landets energidepartement tidigare godkänt export av 17 500 ton bensin, rapporterar Oilprice, berättar Dagens PS systertidning Realtid.

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Därför drabbar det Ryssland så hårt

De största raffinaderierna i Kazakstan motiverar beslutet med att inhemska behov går först och att det finns en risk för bränslebrist.

Samtidigt brottas ryska raffinaderier med stora produktionsstörningar efter upprepade ukrainska drönarattacker – det gör bränsleförsörjningen än mer politiskt känslig för Moskva.

Kazakstan är en tung energination och normalt en central aktör i regionens energiflöden.

Ryssland är beroende av energiflöden från sina grannländer. Enligt det oberoende analysföretaget Rystad Energy kommer den ryska raffinaderiproduktionen under andra halvåret kan ligga omkring 30 procent under det historiska säsongssnittet.

Det innebär att landet dels får svårt att hålla nere priserna på bensin och diesel , dels att Moskva blir mer beroende av import från grannländer.

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