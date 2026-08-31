Kazakstans större raffinaderier nekar plötsligt Ryssland export av bränsle av rädsla för att drabbas av västs sanktioner.
Grannstatens bränslestopp skakar Putins Ryssland
Beskedet från kazakiska raffinaderier är en kalldusch för Ryssland, som befinner sig i en svår bränslekris. Särskilt då det finns ett tidigare godkännande av bränsleexport till Putin och den ryska staten, som inte slår av på takten i sitt mångåriga invasionskrig mot Ukraina.
Kazakstans omprövning av avtalet kring bränsleexporten till Ryssland ses inte med blida ögon från Moskva. Det har länge funnits ett nära och omfattande energisamarbete mellan länderna.
Men nu väljer de största kazakiska raffinaderierna att inte exportera bränsle till Ryssland, trots att landets energidepartement tidigare godkänt export av 17 500 ton bensin, rapporterar Oilprice, berättar Dagens PS systertidning Realtid.
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Därför drabbar det Ryssland så hårt
De största raffinaderierna i Kazakstan motiverar beslutet med att inhemska behov går först och att det finns en risk för bränslebrist.
Samtidigt brottas ryska raffinaderier med stora produktionsstörningar efter upprepade ukrainska drönarattacker – det gör bränsleförsörjningen än mer politiskt känslig för Moskva.
Kazakstan är en tung energination och normalt en central aktör i regionens energiflöden.
Ryssland är beroende av energiflöden från sina grannländer. Enligt det oberoende analysföretaget Rystad Energy kommer den ryska raffinaderiproduktionen under andra halvåret kan ligga omkring 30 procent under det historiska säsongssnittet.
Det innebär att landet dels får svårt att hålla nere priserna på bensin och diesel , dels att Moskva blir mer beroende av import från grannländer.
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Fler åtgärder som Kazakstan vidtagit
Kazakstan vill inte längre i samma utsträckning hjälpa Ryssland inom handeln och har skärpt kontrollen av sina transitflöden. Man har också stoppat export av varor som kan kopplas till Putins krig mot Ukraina.
För att undvika att banker och företag blir föremål för sanktioner har Kazakstan nu valt att i hög grad strypa bränsleexporten till Ryssland. Samtidigt är beslutet känsligt. Kazakstan är ekonomiskt tätt sammanlänkat med Ryssland och är beroende av handel, transporter och energiutbyte.
Stärker försvaret i det osäkra läget
Det lite oväntade beslutet kommer i ett läge när Ryssland försöker säkra tillgången på drivmedel inför vintern. Mindre kazakiska raffinaderier fortsätter dock att exportera till Ryssland.
Samtidigt genomför Kazakstan omfattande militärövningar med fokus på bland annat drönarhot och samordning mellan försvarsgrenarna. Det visar att Astana, som är Kazakstans huvudstad, stärker sin beredskap i ett allt mer osäkert regionalt säkerhetsläge.
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